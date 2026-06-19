La feria de la artesanía regresa a las fiestas de San Juan de León con 31 talleres y una apuesta por la producción sostenible

La calle Ruiz de Salazar de León se ha transformado desde hoy en el gran escaparate de los oficios tradicionales con la inauguración de la 28ª edición de la Feria de la Artesanía.

El certamen, convertido ya en una cita imprescindible de las fiestas de San Juan y San Pedro, permanecerá abierto al público hasta el próximo 28 de junio en horario de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 horas.

La iniciativa está organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), y cuenta con el respaldo directo del Ayuntamiento de León y de la Junta de Castilla y León.

Las concejalas de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas, y de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, han inaugurado oficialmente el mercado esta mañana junto al presidente de FOACAL, Miguel Ángel Tapia, y otras autoridades locales.

Durante el recorrido por los expositores, las representantes municipales han puesto en valor un mercado especializado que va más allá de la venta, al convertirse en un espacio de reivindicación del consumo responsable, la producción sostenible y el valor del saber hacer artesanal.

Esta nueva edición reúne a 31 talleres artesanos procedentes tanto de diversos puntos de Castilla y León como de otras comunidades autónomas.

El público que se acerque al centro de la capital leonesa podrá descubrir y adquirir un extenso catálogo de piezas únicas y hechas a mano que abarcan disciplinas tan variadas como la marroquinería, joyería, escultura en bronce, ilustración, estampación textil, cosmética natural, cerería, madera, pintura y vidrio.