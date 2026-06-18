Arrancan los chapuzones de verano en León: las piscinas con precio y fechas

El Ayuntamiento de León ya ha anunciado sus fechas de apertura de las piscinas de verano del Hispánico y Sáenz de Miera. Será este próximo sábado 20 de junio, coincidiendo con las fechas habituales de apertura de estas instalaciones para dar la bienvenida a la temporada estival.

Se ha detallado que próximamente se comunicará a los usuarios la fecha de apertura de las piscinas de La Palomera, las cuales han estado sujetas a obras de reforma durante los últimos meses. En total, la campaña de las piscinas de verano se prolongará en la capital leonesa hasta el próximo 6 de septiembre.

Los horarios de las instalaciones variarán según avance el verano para aprovechar las horas de luz. Durante los meses de junio y julio, las piscinas municipales permanecerán abiertas de 11:30 a 21:30 horas, debiendo los usuarios abandonar el agua y las zonas verdes a las 21:00 horas.

En el caso de agosto y septiembre, el horario se reducirá ligeramente, de 11:30 a 21:00 horas, de manera que la salida del agua y del césped se fija para las 20:30 horas.

Respecto a las tarifas, los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen congelados al igual que en temporadas anteriores.

La entrada general diaria de adulto costará 2,20 euros, mientras que la tarifa infantil, destinada a menores de 4 a 12 años, tiene un coste de 1,40 euros. Los más pequeños, en la franja de 0 a 3 años, podrán acceder de forma totalmente gratuita.

Para los usuarios habituales, el Ayuntamiento ofrece diferentes opciones de ahorro. Los bonos de adultos de 15 usos tienen un precio de 26 euros y los infantiles se quedan en 16,50 euros.

Quienes prefieran disfrutar de las instalaciones sin límite durante todo el verano pueden optar por el abono de temporada, cuyo importe es de 50 euros para los adultos y de 35 euros en la modalidad infantil.

Para la primera expedición de estos abonos anuales será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes, ubicadas en el Estadio Reino de León, mientras que las renovaciones se podrán gestionar directamente en las taquillas de las propias piscinas.