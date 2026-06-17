Imagen de la entrega de premios Concha Casado.

Imagen de la entrega de premios Concha Casado. Fotografía: Carlos S. Campillo / ICAL.

León

Los Premios Concha Casado a la Conservación del Patrimonio Cultural impulsan el legado de la etnógrafa leonesa

Caja Rural, la Cámara Municipal de Bragança, Proconsi y el Museo de los Pueblos Leoneses estrenan los galardones en el décimo aniversario de su muerte

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El Palacio de Gaviria de León, sede del Colegio Oficial de Arquitectos, acogió hoy la entrega de los primeros Premios Concha Casado a la Conservación del Patrimonio Cultural a la Fundación Caja Rural, la Câmara Municipal de Bragança, la Fundación Proconsi y Museo de los Pueblos Leoneses.

Convocados por el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado, los galardones impulsan el legado de la etnógrafa leonesa de cuya muerte, a los 96 años, se cumple una década el próximo mes de agosto.

Imagen de la asamblea general de Caja Rural de Zamora.

El acto sirvió también de broche de las jornadas sobre arquitectura tradicional, artesanía y patrimonio organizadas por la entidad y por La Nueva Crónica, que durante tres días reunieron a arquitectos, antropólogos, artesanos, divulgadores y estudiosos de la cultura tradicional para reflexionar sobre la importancia de conservar un patrimonio vivo y estrechamente ligado a la identidad del territorio.

Los premios fueron creados para reconocer a entidades e instituciones destacadas por su compromiso con la preservación, defensa y puesta en valor del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

En esta primera edición se decidió otorgar el Premio a la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial a la Câmara Municipal de Bragança, por su labor en la protección y difusión de las tradiciones vinculadas a las máscaras, los rituales festivos de invierno y el patrimonio cultural transfronterizo.

El Premio a la conservación del patrimonio etnográfico recayó en la Fundación Caja Rural de Zamora, en reconocimiento a su apoyo continuado a la cultura, las tradiciones locales, el mundo rural y las expresiones etnográficas de Zamora y su entorno.

Por su parte, la Fundación Proconsi fue distinguida con el Premio a la restauración y rehabilitación del patrimonio cultural por el proyecto ‘Patrimonio popular y eclesiástico en el norte del territorio del Fuero de Alfonso V en La Sobarriba’, una iniciativa que combina recuperación patrimonial, rutas culturales, sensibilización comunitaria y dinamización territorial.

Finalmente, el Premio Honorífico Concha Casado fue otorgado al Museo de los Pueblos Leoneses, por su trayectoria como institución de referencia en la custodia, estudio, conservación y difusión de la cultura tradicional de las comarcas leonesas.