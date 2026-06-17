Los médicos ven muy probable la huelga indefinida si Sanidad no se sienta a negociar el estatuto propio

La delegación provincial de León de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos protagoniza una manifestación para exigir un estatuto propio.j Fotografía: Carlos S. Campillo / ICAL.

La capital leonesa ha acogido, en la tarde de este miércoles, 17 de junio, una nueva manifestación convocada por la Delegación Provincial de la Asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) para reclamar un estatuto propio.

La fuerte tormenta registrada a la hora de la convocatoria retrasó su partida desde la sede del Ayuntamiento hasta la Subdelegación del Gobierno.

Óscar Cordero, portavoz de MUD León, ha confirmado en declaraciones a ICAL que el colectivo ve cada vez más cerca la convocatoria de una huelga indefinida en septiembre si el Ministerio no se abre antes a negociar lo que consideran justo.

Cordero también comentó que el cese de los autoconciertos o peonadas, que es el trabajo por las tardes, tiene “gran seguimiento en los servicios centrales, médicos y quirúrgicos del Hospital de León y también se va a llevar a cabo en el del Bierzo y se plantea en Segovia, Burgos y Valladolid.

“Vamos a seguir en esa línea” comentó antes de incidir en que, si persiste la falta de avances, se convocará un paro indefinido.

“Para ejercer la Medicina en condiciones dignas tenemos que ser partícipes del proceso que genera la regulación en nuestras condiciones de trabajo. El Ministerio tiene que acceder a sentarse a negociar”, subrayó.