Dos empresas leonesas sufren un ciberataque “muy directo” que pone en riesgo su seguridad

Julio César Miguel a la izquierda y Juan Carlos Rodríguez a la derecha.. Carlos S. Campillo / ICAL.

“Es importante que la gente entienda que la IA no solamente son aplicaciones o programas enfocados al ocio, sino también se puede aplicar con un sentido lógico hacia el entorno empresarial, hacia el comercio, hacia esa tecnología que va a aportar muchísimo valor y va a ayudar al sector”, ha afirmado el presidente de Aletic, Juan Carlos Rodríguez.

Lo ha hecho en la jornada ‘Empresas y Digitalización: IA, herramientas prácticas y ciberseguridad para tu empresa’ que este miércoles se ha celebrado en las instalaciones de la Federación Leonesa de Empresarios, organizada por Aetical.

Ha tenido la colaboración de la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aletic) y la Dirección General de Industria de la Junta, para acercar el uso de dichas herramientas y sus posibilidades a los interesados.

Juan Carlos Rodríguez, como ejemplo de la necesidad de aplicar la “ciberseguridad real al sector industrial” ha explicado que “dos empresas leonesas sufrieron la pasada noche un ciberataque “muy directo” que “afectó totalmente a sus servicios”.

“Creo que van a tener un serio problema. Ahora hay que intentar recuperar, ayudar y concienciar a la gente de que los ataques de ciberseguridad no solo van a las empresas grandes, también las pymes o pequeñas empresas reciben ataques”, ha afirmado Rodríguez.

Ha añadido que “muchas veces para llegar a una gran empresa se usan las pequeñas que les prestan servicios y de esa manera hacer un ataque más directo”, explicó.

“Para dar una solución real yo creo que les va a llevar unos días y con bastante esfuerzo por parte de las empresas del sector” comentó sobre el ciberataque, sin concretar datos, aunque sí reconoció que una de ellas “tiene comprometido muchísimos datos”, finalizó.

La digitalización de las empresas

“La digitalización de las empresas ha dejado de ser una opción para ser una necesidad, y aquellas que no la aprovechen desaparecerán más pronto que tarde por selección natural”.

Así lo afirmó hoy el presidente de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, Aetical, Julio César Miguel, quien recordó que la Comunidad presenta “un déficit en digitalización con respecto a la media española”.

La diferencia, que hace tres años se situaba en 24 puntos sobre el resto del país, se debe recortar contando, dijo, con los socios tecnológicos locales.

“La digitalización continúa toda la vida y va a ser un proceso que no va a terminar nunca”, remarcó antes de apuntar que la única manera de que una empresa tenga un socio confiable y duradero es “tener un socio local; es la única garantía de éxito porque, porque no es una intervención puntual, es un proceso continuo”, explicó el presidente de Aetical.