La Comisión de Fiestas de Villamanín, tras la polémica del Gordo, anuncia que volverá a vender Lotería de Navidad

Miembros de la Comisión de Festejos de Villamanín tras el Gordo. Fotografía: ICAL.

El culebrón del 'Gordo' de Navidad en Villamanín dio casi para una serie de Netflix. Casi seis meses después de aquel agridulce 22 de diciembre, todo llegó a fin.

La Comisión de Fiestas de este municipio leonés ha emitido su decimoquinto (y último) comunicado oficial para anunciar la resolución del conflicto y el inminente cierre de la asociación que se constituyó expresamente para gestionar el caótico reparto del premio.

Sin embargo, lo que ha dejado boquiabiertos a los vecinos ha sido el anuncio final: contra todo pronóstico, volverá a vender Lotería de Navidad este año.

Para entender la magnitud del anuncio, es necesario remontarse al pasado 22 de diciembre.

El municipio fue agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Lo que debía ser una jornada de absoluta felicidad derivó en un auténtico escándalo y una profunda crisis local al descubrirse un "error de conteo" en las participaciones vendidas por la organización.

La comisión vendió un total de 450 participaciones (de 5 euros cada una, donde se jugaban 4 y 1 iba destinado a donativo para las fiestas), pero solo las respaldó físicamente con 81 décimos.

Esto provocó un desfase crítico de 50 participaciones sin cubrir: cuatro millones de euros impresos en papel que, legalmente, no existían en décimos reales.

El error sumió a los organizadores en un fuerte señalamiento social y en una agónica carrera contrarreloj para evitar los tribunales.

Finalmente, la paz social se logró mediante un acuerdo asambleario en el que los miembros de la comisión renunciaron a su parte del premio (más de dos millones de euros) para realizar una quita proporcional, garantizando así que todos los afectados cobraran una suma cercana a los 60.000 euros por papeleta.

Durante los momentos más duros de la crisis, abrumados por la presión psicológica, los propios integrantes declararon con rotundidad a los medios de comunicación que "jamás" volverían a organizar las fiestas ni a vender lotería.

Cuentas claras y disolución

Meses después, la situación está completamente reconducida. En este último comunicado, los portavoces confirman que ya se ha remitido un correo electrónico individualizado a todos los afectados con el desglose definitivo de las cuentas (ingresos, gastos y movimientos bancarios de la asociación) para otorgar la máxima transparencia al proceso.

"Una vez concluidas prácticamente todas las gestiones derivadas de este proceso, se va a iniciar el cierre de la asociación que fue constituida para gestionar el reparto del premio", reza el escrito.

Además aprovechan para agradecer el asesoramiento profesional y el respaldo general de los vecinos de Villamanín, quienes aceptaron el complejo acuerdo económico facilitando que todos los damnificados cobrasen.

Relevo vecinal y la gran sorpresa final

El fin de la antigua gestora no dejará al pueblo sin sus celebraciones patronales. Según detalla el comunicado, "ya se ha constituido una nueva asociación que continuará trabajando por las fiestas de Villamanín", abriendo las puertas a cualquier vecino que desee sumarse al proyecto con nuevas ideas.

Además, se confirma que las redes sociales de Facebook e Instagram dejarán atrás de forma definitiva las publicaciones aclaratorias sobre el sorteo para volver a centrarse de manera exclusiva en el día a día cultural del pueblo.

Pero la guinda del comunicado, y la que promete levantar ríos de tinta tras los reproches invernales, se reservó para las últimas líneas.

Respondiendo a la duda que sobrevolaba el municipio, la organización concluyó de manera tajante: "Y, para finalizar, una noticia por la que muchos nos habéis preguntado durante estos meses: este año volveremos a vender Lotería de Navidad".

Veremos si la suerte vuelve a sonreír a este pueblo de León.