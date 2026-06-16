De sufrir bullying a la feria de México: Olga López representará el talento literario leonés en Guadalajara

La escritora y terapeuta leonesa Olga López se ha reunido esta mañana con el alcalde de León, José Antonio Diez

El Ayuntamiento de León ha protagonizado este martes una intensa jornada marcada por reuniones y presentaciones vinculadas a la seguridad digital, la cultura, las ferias comerciales y el deporte.

Uno de los encuentros más destacados ha sido la recepción del alcalde de León, José Antonio Diez, al jefe de la Cibercomandancia de la Guardia Civil, el coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez.

La reunión, celebrada en el Ayuntamiento de San Marcelo, ha servido para reforzar la colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de prevenir los ciberdelitos y garantizar la seguridad de los leoneses también en el entorno digital.

La Cibercomandancia, ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad, cuenta actualmente con 63 efectivos y se encarga de la gestión, tramitación e investigación de denuncias telemáticas, complementando la labor de las unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

Cultura

La agenda municipal también ha tenido un importante componente cultural.

El alcalde recibió a la escritora y terapeuta leonesa Olga López, quien presentó su obra 'Niños que ven más allá. Guía para padres', una publicación orientada a ofrecer herramientas y recursos a las familias para acompañar a sus hijos en distintas etapas de desarrollo.

Durante el encuentro, Diez felicitó a la autora por la publicación del libro, cuya presentación tendrá lugar esta tarde en la Biblioteca Pública de León.

Además, Olga López anunció su participación el próximo mes de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, considerada una de las citas literarias más relevantes del mundo hispanohablante.

En el ámbito ferial, el Palacio de Exposiciones acogerá del 19 al 21 de junio una nueva edición de León Antiq, dedicada al coleccionismo, los artículos vintage y las antigüedades.

Con motivo de esta cita, el alcalde mantuvo un encuentro con Julia Fernández Valdespino, responsable de Alquimia Ferias, acompañada por el alcalde de San Millán de los Caballeros y diputado provincial, José Alberto García.

La feria reunirá a medio centenar de expositores procedentes del norte de España, así como de Portugal y Francia, que ofrecerán piezas de mobiliario, decoración, joyería, porcelana, juguetes y objetos de colección.

Las entradas tendrán un precio único de cinco euros y permitirán el acceso durante las tres jornadas del evento.

Street Basket

El deporte también tendrá un protagonismo especial a finales de mes con la celebración en León de la gran final del Street Basket Tour 2026. Los días 27 y 28 de junio, el Palacio de Exposiciones será escenario del Open y del Máster Final de este circuito, que alcanza su décima edición y que reunirá a más de 700 jugadores y jugadoras de categorías comprendidas entre alevín y absoluta.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, destacó durante la presentación del evento el crecimiento constante del baloncesto en la ciudad y la apuesta municipal por el deporte base.

La competición contará con ocho pistas, cinco de ellas de suelo sintético, y prevé superar los 180 equipos participantes entre ambas jornadas.

Con iniciativas vinculadas a la ciberseguridad, la promoción cultural, la actividad ferial y el deporte, León afronta las próximas semanas con una programación diversa que refuerza su papel como referente regional en ámbitos tan variados como la innovación, la cultura y la participación ciudadana.