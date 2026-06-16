La élite del ecosistema espacial español analizará desde León el presente y futuro de las constelaciones de satélites

La élite del ecosistema espacial español abordará desde la Universidad de León (ULE) el presente y el futuro de las constelaciones de satélites, una tecnología que está redefiniendo las capacidades en ámbitos como las comunicaciones globales, la observación de la Tierra, la seguridad o los sistemas de posicionamiento.

Así se ha dado a conocer este martes donde se ha anunciado la celebración de la quinta edición del curso de verano de la ULE sobre temas espaciales, que convertirá a León de nuevo en el punto de encuentro del sector que conectará conocimiento, industria e instituciones.

Bajo el título 'Constelaciones sobre Satélites', el curso reunirá durante dos días a representantes de la Agencia Espacial Española, directivos de tecnológicas, investigadores y emprendedores.

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La ULE acogerá el curso 'Constelaciones sobre Satélites', que reunirá a los primeras espadas del sector espacial español

e la presentación ha participado el catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la ULE y director del curso, Jesús Gonzalo de Grado, quien ha destacado que en los últimos tres años se han lanzado más satélites que en toda la historia de la carrera espacial.

También ha aprovechado su intervención para hacer hincapié en el cambio de paradigma que ha hecho del espacio un sector más accesible y con nuevas oportunidades de desarrollo. "Ahora mismo los satélites nunca trabajan solos, trabajan en constelaciones", ha precisado.

Es en este proceso de transformación en el que la ULE desarrolla a su vez una actividad investigadora vinculada al ámbito espacial a través del Grupo de Investigación en Tecnología Aeroespacial, con líneas centradas en el conocimiento y el seguimiento de los objetos que orbitan alrededor de la Tierra.

Entre ellas está el estudio de la basura espacial y el desarrollo de técnicas que ayuden a mejorar la detección y monitorización de estos residuos, un reto asociado al incremento de satélites y constelaciones.

Para ello, el grupo trabaja junto al Centro de Supercomputación de Castilla y León para encontrar técnicas avanzadas de computación para mejorar el conocimiento del entorno espacial y contribuir a la seguridad de las futuras misiones.

"El curso reúne en León a las primeras espadas de las empresas, las instituciones y de la universidad en el tema espacial español", ha remarcado el director, que ha subrayado que la ULE es la "pieza de unión entre todos estos actores y queremos que nuestros alumnos se aprovechen de ello".

En la inauguración ha participado el director de Usuarios, Servicios y Aplicaciones de la AEE, Nicolás Martín, que ha ensalzado esta iniciativa como ejemplo del desarrollo de la actividad espacial fuera de los grandes centros tradicionales.

También ha destacado el ex comisionado para el PERTE Aeroespacial del Gobierno de España, Miguel Belló Mora, figura clave en el desarrollo de la estrategia espacial nacional y quien ha destacado que nuestro país y Europa atraviesan un momento clave en este ámbito.

En este sentido, ha recordado que para el crecimiento del sector se necesita inversión y tecnología, pero también profesionales altamente cualificados porque "el espacio va de personas, va de talento".

La rectora de la ULE, Nuria González, ha incidido en la trayectoria del Grupo de Investigación en Tecnología Aeroespacial y su capacidad para implementar relaciones de colaboración con parte de las organizaciones participantes.

"Detrás de esta realidad hay conocimiento, investigación, transferencia y una firme vocación de cooperación", ha añadido.

Por último, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha hecho hincapié en el papel de la ULE como motor de formación y generación de talento, a la vez que ha subrayado la apuesta de la ciudad por acercarse a un sector estratégico como este.

Evaluación acústica de los aeropuertos

Por otro lado, este martes se ha informado de que AENA ha elegido el laboratorio de acústica aplicada de la Universidad de León (ULE), dentro de la UTE que conforma con Incosa, para evaluar el impacto acústico del ruido aeroportuario en el interior de viviendas cercanas a los aeropuertos de Palma de Mallorca, Valencia y Alicante.

La inyección económica que recibirá el laboratorio por parte de AENA será de más de 2,8 millones de euros. La UTE ha sido la adjudicataria de dos de los cuatros lotes en los que la operadora divide el contrato de asistencia técnica para el desarrollo de los planes de aislamiento acústico.

Con ello, se da continuidad a una línea de actuación que fue iniciada en 2017. Ha sido la rectora de la ULE, Nuria González, la encargada de anunciar esta adjudicación y ha destacado el hecho de que AENA deposite su confianza en la "capacidad técnica, científica y profesional" de los equipos del laboratorio.

También ha querido poner en valor la colaboración universidad-empresa para "afrontar con garantías proyectos de gran complejidad y de alcance nacional".

En esto ha coincidido el director de Operaciones de Incosa, Delfín García, quien ha calificado la alianza de ambas entidades como un "ejemplo de éxito".

Al mismo tiempo, ha destacado la experiencia técnica de Incosa y el alto grado de especialización del laboratorio para abordar con las máximas garantías y ofrecer resultados fiables orientados a mejorar las condiciones acústicas y la calidad de vida de las personas que viven en las proximidades de los aeropuertos.