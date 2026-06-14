El pueblo de León que se ha llevado un premio de más de 100.000 € con La Primitiva: el bote de 15 millones, intacto
El sorteo se ha celebrado este sábado y ha dejado un buen botín en la localidad leonesa.
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En el sorteo de La Primitiva de este sábado, 13 de junio, no se han registrado boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos y el reintegro) ni tampoco de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que con el fondo destinado se va a ofrecer un bote en el próximo sorteo de 15 millones de euros.
De segunda categoría (5 aciertos y el complementario) existen dos boletos acertantes. Uno de ellos ha sido validado en Manzanil-Loja (Granada) y el otro en Castilla y León.
En concreto, en el que tiene que ver con nuestra Comunidad, el boleto se ha sellado en la Administración de Loterías Número 1 de Santa María del Páramo (León) que se sitúa en la calle Cirilo Santos número 22.
El agraciado o la agraciada se va a llevar un botín que asciende a los 103.534,53 euros, como ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 21-33-18-23-41-20, el complementario ha sido el 15 y el reintegro el 9. El Joker ha ido a parar al número 1014179.