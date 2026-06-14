El éxito de un restaurante de pueblo tiene premio: apuesta por la cocina tradicional y el producto local

La Junta de Castilla y León celebrará el próximo 16 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, una cita que, tras el éxito de su primera edición en Salamanca, estará dedicada a la “Sostenibilidad Social del Sector”.

Impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y HosturCyL, y con la colaboración de la asociación empresarial de hostelería y turismo de la provincia de León, "Hostelería de León", la gala pondrá en valor a los profesionales y establecimientos que contribuyen al prestigio turístico y gastronómico de la Comunidad.

Todo, a través de un modelo comprometido con las personas, el empleo de calidad, el arraigo al territorio y la preservación de la identidad gastronómica de Castilla y León.

Reconocimiento a la hostelería leonesa

La provincia de León tendrá un papel protagonista en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León con el reconocimiento a dos referentes del sector que representan los valores de profesionalidad, arraigo al territorio y calidad que distinguen a la hostelería de la Comunidad.

El Restaurante Entrepeñas, ubicado en la localidad leonesa de Geras, será distinguido por su compromiso con la sostenibilidad social. A lo largo de su trayectoria, este establecimiento se ha convertido en un ejemplo de cómo la hostelería puede contribuir al desarrollo del medio rural, generando actividad económica, empleo y oportunidades en el territorio. Su apuesta por la cocina tradicional, el producto local y la atención cercana ha hecho de Entrepeñas un referente gastronómico de la montaña leonesa y un ejemplo de arraigo y compromiso con su entorno.

Junto a este reconocimiento, Javier Rodríguez, recepcionista del Parador de León, recibirá el Premio al Mejor Recepcionista. Su profesionalidad, vocación de servicio y capacidad para convertir cada estancia en una experiencia memorable le han situado entre los grandes referentes de la atención al cliente en el sector turístico. Como primera persona que recibe a quienes visitan uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad, Javier Rodríguez representa los valores de hospitalidad, cercanía y excelencia que contribuyen a proyectar la mejor imagen de León y de Castilla y León.

Con estos galardones, la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León pone en valor la aportación de profesionales y establecimientos que, desde distintos ámbitos de actividad, contribuyen al prestigio turístico y gastronómico de la provincia de León.

Hostelería comprometida con el territorio

La programación de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León se completará con una jornada profesional centrada en la sostenibilidad social y la gestión del talento. Durante la mañana del 16 de junio, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), especialistas de referencia compartirán experiencias y herramientas para fortalecer el liderazgo, la motivación y el trabajo en equipo en el sector.

La iniciativa busca reconocer y poner en valor a los profesionales y oficios que hacen posible el día a día de la hostelería, muchos de ellos esenciales para el funcionamiento de los establecimientos, pero no siempre suficientemente visibilizados. De este modo, la gala refuerza uno de sus principales mensajes: las personas son el principal motor del desarrollo y la sostenibilidad del sector hostelero y turístico.