CSIF denuncia que la nueva base del operativo contra incendios de Oterico empieza “sin helicóptero”

CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha denunciado la apertura de la nueva base del operativo contra incendios forestales de Oterico, en León, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Sin las condiciones adecuadas después de cinco años de retraso y tras incrementar el coste de la obra en cerca de 300.000 euros”, afirman desde CSIF.

En el comunicado añaden que “la ubicación seleccionada no era la más adecuada y llega tarde y marcada por errores de planificación que han supuesto un importante incremento del gasto público”, lamentan.

“Esta base fue presentada en 2021 como la solución a las graves deficiencias que arrastraba la base de Camposagrado, unas instalaciones que hoy permanecen clausuradas de forma preventiva tras detectarse posibles hidrocarburos en el agua”, añade el escrito.

Coincidiendo con el inicio de la época de peligro alto (EPA) de incendios forestales, la base de Oterico comienza esta campaña “sin helicóptero operativo, sin ‘rematar’ las obras, sin mobiliario y sin ni siquiera haber superado la evaluación de riesgos laborales”, explican desde CSIF.

Aseguran que “tampoco la base de Sahechores cuenta con helicóptero”, por lo que “la campaña comienza con dos helicópteros menos de los cuatro que debe haber en la provincia de León, es decir, al 50%”, advierte el sindicato.

A CSIF, le resulta “paradójico” que una base de nueva construcción, cuyo “coste ya ronda los 1,8 millones de euros, incorpore un sistema de producción de agua caliente mediante una caldera de leña en lugar de apostar por alternativas modernas, eficientes y sostenibles como la energía solar o aerotermia”.

“Es difícil entender que, en pleno año 2026, se presente como un ejemplo de modernización una infraestructura que obliga a depender de una caldera de leña para garantizar algo tan básico como una ducha caliente, después de una jornada de trabajo en condiciones extremas”, dice CSIF.

La idea de las nuevas instalaciones de Oterico surge para "sustituir las de Camposagrado", que “se encuentran clausuradas preventivamente, y que durante años venían presentando deficiencias que afectaban directamente a la seguridad y salud de los trabajadores, con requerimientos de la Inspección de Trabajo”, explica el sindicato independiente.