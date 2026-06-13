La ULE acoge la reunión de los estudiantes de las universidades de CyL para fortalecer una voz común

La presentación de los consejos de estudiantes de las universidades públicas de Castilla y León se ha reunido en la Universidad de León en una asamblea que ha supuesto un avance significativo en la coordinación del estudiantado universitario de la Comunidad.

Durante el encuentro, los representantes han acordado reforzar su coordinación con el objetivo de fortalecer su interlocución con las administraciones públicas y consolidar una voz común del estudiantado en los asuntos estratégicos del sistema universitario regional.

En este contexto, se ha aprobado por asentimiento la reincorporación del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Burgos (CEUBU) a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Castilla y León (CIRECYL), tras la renuncia presentada en 2018.

Con esta incorporación, CIRECYL vuelve a contar con la participación activa de tres de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, junto con CONDELE (Universidad de Salamanca) y CEULE (Universidad de León), anfitriona del encuentro.

La asamblea ha abordado también la posible reforma de los estatutos de la organización, con el objetivo de reforzar su capacidad de interlocución con las administraciones públicas y consolidar una relación más directa con la Junta de Castilla y León en asuntos estratégicos del sistema universitario.

Asimismo, se ha planteado la importancia de seguir avanzando en la cohesión del sistema de representación estudiantil, con el impulso a la creación de un consejo de estudiantes en la Universidad de Valladolid, cuya ausencia actual ha sido señalada como un elemento a revertir para completar la estructura representativa en la Comunidad.