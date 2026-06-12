Nueva agresión en el “polvorín” de la cárcel de León: cuatro trabajadores heridos por un preso y ya van 15 en todo el año

Cárcel de Mansilla de las Mulas, en León. Instituciones Penitenciarias

Cuatro trabajadores del Centro Penitenciario de León, ubicado en Mansilla de las Mulas, resultaron heridos este jueves tras ser agredidos por un interno clasificado en primer grado de tratamiento, el régimen más restrictivo contemplado por la normativa penitenciaria, según ha denunciado el sindicato ACAIP.

Los hechos se produjeron después de que el recluso fuera trasladado de urgencia al hospital.

Según la organización sindical, el interno, que lleva pocos días en la prisión leonesa, habría ingerido una pila y dos cuchillas con el objetivo de forzar su salida al centro sanitario.

Una vez finalizada la atención médica y de regreso al establecimiento penitenciario, el preso fue trasladado al departamento de aislamiento.

Fue entonces cuando, siempre según la versión facilitada por ACAIP, "la emprendió a golpes contra cuatro trabajadores".

Como consecuencia de la agresión, los cuatro funcionarios tuvieron que recibir asistencia médica en un hospital de León.

El sindicato señala que los trabajadores presentaban "contusiones y cortes a raíz de la violencia con la que el interno actuó".

ACAIP alerta además de un aumento de los episodios violentos en el centro penitenciario.

Según sus datos, con esta última agresión ya son 15 los trabajadores agredidos en la prisión de León en lo que va de año, una cifra que, aseguran, no tiene precedentes en el centro.

El sindicato sostiene que "las agresiones están ocurriendo con una frecuencia alarmante" y advierte de que los incidentes violentos son cada vez más habituales.

En este sentido, describe la situación actual de la cárcel de Mansilla de las Mulas como "un auténtico polvorín".

Desde ACAIP consideran que estos sucesos "no son hechos aislados, sino la causa de un deterioro evidente de la seguridad y de la falta de medios suficientes para garantizarla".

Asimismo, reclaman la adopción de medidas urgentes para revertir la situación y alertan de que "si no se adoptan medidas urgentes y efectivas, las consecuencias pueden ser muy graves".

Entre los factores que, a juicio del sindicato, están detrás de este incremento de la conflictividad figura la sobreocupación del centro penitenciario.

ACAIP asegura que la población reclusa en León atraviesa una fase de crecimiento acelerado que "amenaza con quebrar el sistema penitenciario en el centro".

Por último, la organización sindical ha trasladado su apoyo a los trabajadores heridos y ha deseado "una pronta recuperación a los compañeros agredidos". Además, ha solicitado a la dirección de la prisión el traslado inmediato a otro centro penitenciario del interno implicado en los hechos.

Salud mental

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama un refuerzo urgente de los recursos destinados a la salud mental en el ámbito penitenciario de Castilla y León, con un incremento de psiquiatras, psicólogos clínicos y personal sanitario especializado.

Asimismo, exige la creación de algún psiquiátrico penitenciario en la Comunidad o en la zona noroeste de España, que permitan atender adecuadamente a los internos con problemas mentales, y así reducir la conflictividad o riesgo tanto para trabajadores como para los reclusos.

CSIF denuncia que los únicos tres únicos centros penitenciarios psiquiátricos que hay están en Andalucía (Sevilla) y Levante (Barcelona y Alicante).