León se echa a la calle: música, tradición y las mejores tapas abren unas fiestas de San Juan y San Pedro espectaculares

Las fiestas más esperadas del año ya están aquí. San Juan y San Pedro 2026 arrancan con un programa repleto de vida que llenará cada rincón de León de música, color y tradición entre el 18 y el 29 de junio.

El Ayuntamiento, en colaboración con diversas asociaciones y entidades locales, ha diseñado una agenda pensada para que los leoneses y visitantes disfruten de la fiesta en la calle.

El pistoletazo de salida oficial lo dará el artista asturiano Rodrigo Cuevas, encargado de leer el pregón el sábado 20 de junio desde el balcón del Consistorio en la plaza de San Marcelo.

Sin embargo, el ambiente festivo se dejará sentir desde el viernes 19 con la apertura del Concurso Hípico Nacional de Saltos, la Feria de Artesanía, las atracciones del Recinto Ferial y el esperado regreso del Food Truck 'Come y Calle' en el parque de San Francisco.

Grandes escenarios

La música será, sin duda, la gran protagonista de estas fiestas, con propuestas gratuitas y para todos los gustos repartidas en varios puntos neurálgicos:

Explanada de los Pendones Leoneses: Acogerá la Gira de Verano de Cadena Dial (20 de junio), la espectacular 'Batalla del Rock' entre orquestas (23 de junio) y grandes nombres del panorama nacional como Ana Torroja (25 de junio), los locales Café Quijano (26 de junio), Zahara (27 de junio) y Marlena (28 de junio).

Plaza Mayor: Será el epicentro de la tradición y el pop, albergando el Día de la Identidá Llionesa.

Por su escenario pasarán Revólver (24 de junio), Lérica (27 de junio), el leonés Polo Nández (21 de junio) y el XXI Festival Flamenco (28 de junio), además de la música tradicional de Conceyu.

Otras citas musicales: El Auditorio Ciudad de León recibirá al violinista Ara Malikian el 20 de junio, mientras que Espacio Vías vibrará con el concierto de Huecco (22 de junio) y el festival juvenil 'Rap-Cons'.

Una noche de San Juan mágica dedicada a Urraca I

El momento cumbre de las celebraciones llegará, como manda la tradición, la noche del 23 de junio. A las 23:30 horas, la ribera del río Bernesga (junto al IES Eras de Renueva) se iluminará con el espectáculo de fuegos artificiales 'Luz real'.

Inmediatamente después, se prenderá la tradicional hoguera de San Juan, que este año rinde homenaje a una figura histórica clave de nuestra tierra: la reina Urraca I de León.

El programa de San Juan y San Pedro no se olvida de las citas más arraigadas.

El miércoles 24 de junio (11:00 h) se celebrará la misa oficial de San Juan frente a la capilla del Cristo de la Victoria en la Calle Ancha, con la asistencia de la Corporación Municipal.

Además, el comercio local cobrará protagonismo el 25 de junio con la VI Fiesta del Comercio en la Calle, el mismo día en que los amantes de la historia podrán disfrutar del emotivo Recorrido Romántico por León.

La feria taurina, con una corrida de toros el sábado 27 de junio, completará una programación pensada para que nadie se quede en casa.