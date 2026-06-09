La ermita de un pueblo de 40 habitantes está en la ruina: es del siglo XVII y eleva a 458 los monumentos en peligro

Hay silencios que duelen, pero el silencio que habita en las cumbres de La Cueta, el pueblo más alto de la provincia de León, se ha vuelto insoportable. A 1.460 metros de altitud, allí donde el invierno muerde la piedra caliza y el viento de la comarca de Babia parece congelar el tiempo, agoniza la Ermita de Quejo.

No es un derrumbe cualquiera; es la crónica de un abandono pausado, casi cruel, que se remonta al siglo XIX.

Hoy, este modesto templo del siglo XVII ha dejado de ser solo una víctima de la intemperie de montaña para convertirse en un símbolo incómodo de la desidia.

Su reciente y dolorosa inclusión en la Lista Roja de la asociación Hispania Nostra no hace sino consolidar una realidad sangrante: Castilla y León es, con una diferencia abrumadora, la comunidad autónoma con más patrimonio en peligro de toda España.

Un total de 458 monumentos, templos, castillos y espacios históricos permanecen al borde del abismo, esperando un milagro o el desplome definitivo.

Asomarse a la fisonomía de la Ermita de Quejo es realizar un viaje a la memoria desterrada de la España ganadera.

Vinculada de forma indisoluble a los rebaños de la Mesta que antaño cruzaban los puertos de La Cueta buscando pastos frescos, la pequeña edificación destaca por una singularidad arquitectónica y un estilo que la diferencian de cualquier otra construcción religiosa de la zona.

Pero la geografía y la demografía juegan en su contra. Como explica Alfonso Muñoz Cosme, miembro del comité científico de la Lista Roja, "las zonas de mayor altitud coinciden en muchos casos con áreas con poca población, en las que es muy difícil conservar y mantener el patrimonio arquitectónico".

El éxodo rural vació el barrio de Quejo, y el templo, huérfano de fieles, pasó de albergar oraciones a sufrir los estragos del desuso.

"La despoblación y la falta de uso es un motivo muy importante para el deterioro del patrimonio construido. Solo el patrimonio que se usa se mantiene vivo", advierte Muñoz Cosme.

Sin embargo, el destino fue todavía más cruel con este rincón leonés. Tras su abandono, el templo llegó a utilizarse como establo ganadero, una reconversión que terminó por dinamitar su integridad. Desaparecieron los retablos, se evaporó la imaginería sagrada e incluso se arrancaron las losas del suelo.

Respecto a este oscuro capítulo, Muñoz Cosme es tajante: "La falta de uso es una amenaza para el patrimonio, pero no cualquier uso es adecuado. Hay usos inapropiados que contribuyen al deterioro de los inmuebles".

Si la estructura se mantiene hoy milagrosamente en pie, desafiando a las tormentas que azotan las cumbres leonesas, es únicamente porque se encuentra semienterrada en la ladera de la montaña, un abrazo de tierra que actúa como último y desesperado pilar ante una realidad alarmante, ya que, en palabras del experto, "la situación del inmueble es preocupante y necesitaría una intervención pronta para evitar daños irreversibles".

La tragedia de Quejo, sin embargo, no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que abochorna a toda la región. La geografía del olvido patrimonial en Castilla y León dibuja un mapa desolador por provincias.

Palencia encabeza este triste ránking de la vulnerabilidad con 87 bienes amenazados, seguida muy de cerca por Burgos con 82. León, con la incorporación de esta ermita bablesa, eleva su cuenta particular a 64 elementos al borde del colapso.

El resto de la comunidad autónoma no ofrece mejor diagnóstico: Salamanca cuenta 58 heridas abiertas, Soria resiste con 42, Zamora con 38, Valladolid con 37, Segovia con 30 y Ávila cierra la lista con 20 espacios en riesgo inminente. Son 458 llamadas de auxilio.

La Ermita de Quejo en La Cueta (León). Hispania Nostra.

"Castilla y León es una comunidad muy extensa y con mucho patrimonio", matiza Muñoz Cosme, quien recuerda que el listado no debe entenderse como un simple catálogo de la dejadez.

"Por otro lado, la Lista Roja es un programa de participación social. La inclusión de bienes en la Lista Roja no solo indica el estado del patrimonio, sino también la preocupación y sensibilización social sobre el estado del patrimonio cultural y natural".

Lo verdaderamente preocupante del caso de la Ermita de Quejo es el vacío de responsabilidad que la ha rodeado durante décadas, un abandono donde ni siquiera se han ejecutado las tradicionales 'facenderas' vecinales.

Frente a esto, la llamada de atención de Hispania Nostra —que ya acumula más de 1.624 monumentos en peligro en toda España— busca activar un resorte civil. "

No se trata de un inventario exhaustivo del patrimonio en mal estado. Desde el Comité Científico estudiamos los casos que cualquier persona o cualquier asociación local nos remite", aclara el especialista. En el caso de Quejo, la pelota está ahora en el tejado de las instituciones.

"Según la información de la que disponemos, la propiedad es pública", revela Muñoz Cosme, señalando directamente el organigrama de competencias: "La competencia para velar por la adecuada protección y conservación de los bienes del patrimonio cultural corresponde a la Comunidad Autónoma, aunque también los Ayuntamientos deben colaborar".

A pesar del negro panorama que dibuja el mapa del olvido en las alturas leonesas, la Lista Roja también esconde una ventana a la esperanza. El esfuerzo de la sociedad civil organizada da sus frutos y demuestra que la ruina no tiene por qué ser el capítulo final de nuestra historia.

"En la Comunidad Autónoma de Castilla y León han pasado hasta este momento 86 monumentos o conjuntos a la Lista Verde. Desde que existe este programa, se ha recuperado un bien patrimonial al mes en toda España", concluye Alfonso Muñoz Cosme con optimismo.

Queda por ver si las administraciones correspondientes recogen el guante y actúan a tiempo o si, por el contrario, permiten que el próximo invierno de Babia sepulte para siempre la ermita más alta de León, demostrando que cuando el desinterés se instala en las alturas, la identidad colectiva corre el riesgo de desmoronarse por la ladera.