Detenido un hombre de 35 años tras un brutal apuñalamiento en La Bañeza: se dio a la fuga dejando muy grave a su víctima

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años de edad, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, con resultado de lesiones muy graves al apuñalar a otro en una zona vital tras una discusión entre los dos dentro de una vivienda.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 3 de junio en la localidad de La Bañeza en León.

Hasta el lugar se trasladaron inmediatamente efectivos del puesto de La Bañeza, comprobando que el presunto autor se había dado a la fuga.

Fue asistida la víctima por los servicios sanitarios, que procedieron a su traslado al Hospital de León ante la gravedad de las heridas que presentaba.

A partir de este momento, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Bañeza, se hizo cargo de las investigaciones, recogiendo las primeras manifestaciones en el mismo lugar del suceso.

Las cuales, junto al resto de vestigios e indicios obtenidos, lograron identificar al presunto autor y seguir su rastro hasta un domicilio de la capital leonesa, por lo que finalmente, tras recabar el apoyo de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de León, se procedió a su detención y puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de Guardia.