La ciudad que regresa a la época romana: el ‘Natalicio del ‘Águila’ conmemora este domingo el IIII idus iunias del año 68

El Centro de Interpretación León Romano revive el campamento de la Legio VII Gemina Cedida

El Centro de Interpretación León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo, revive hasta mañana 7 de junio la vida castrense de la Legio VII Gemina, la que dio origen a la ciudad de León.

El jardín del Centro de Interpretación es el epicentro de las actividades del ‘Natalicio del Águila’, un programa de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León para dar a conocer los orígenes romanos de la ciudad de León, coincidiendo con la celebración de los 1.958 años de la creación de la Legión VII Gémina por el emperador Servio Sulpicio Galba.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha visitado este sábado los talleres y exhibiciones que se realizan en la Casona de Puerta Castillo, a los pies de la Muralla romana, un lugar que a lo largo de la mañana de hoy ha acogido un importante número de visitantes.

Aguado ha recordado que el ‘Natalicio del ‘Águila’ conmemora el IIII idus iunias (10 de junio) del año 68. Esta fecha se ha venido considerando tradicionalmente como la del nacimiento de la ciudad de León.

Talleres de artesanía romana con hueso, de juegos de mesa, degustación de productos romanos como el pan de torta y el bizcocho y recorridos didácticos por las calles que antiguamente ocupaban el León romano.

Estas son algunas de las actividades que se desarrollan en la Casona de Puerta Castillo, que alberga las carpas de la legión, el águila y muchos años de historia.

El ‘Natalicio del Águila’ culmina mañana con el desfile imperial y la entrega del ‘águila legionaria’ en la Plaza de San Isidoro.

Programa domingo 7 de junio

11:00 a 14:00 h. Campamento romano.

12:00 h. Demostración de artesanía romana a cargo de Fernando Barriales, Flashback, Artium ac Vitae y Domus. Jardín Arqueológico del Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).

12:30 h. Desfile legionario. Plaza Puerta Castillo, plaza de Santo Martino, calle Sacramento y plaza de San Isidoro.

12:45 h. Acto del Natalicio del Águila. Entrega del águila legionaria y ritual sacrificatorio. Plaza de San Isidoro. Recreación conjunta.

13:00 h. Desfile imperial. Plaza de San Isidoro, calle de Fernando G. Regueral, plaza de las Torres de Omaña, calle de Cervantes, calle Ancha, calle del Conde Luna, plaza del Conde Luna, calle Regidores, calle del Cid, plaza de San Isidoro, calle Sacramento y plaza de Puerta Castillo.

13:30 h. Exhibición/explicación de material de las legiones romanas a cargo del grupo de recreación histórica Recreadores de Galicia. Jardín Arqueológico del Centro de Interpretación León Romano (Casona de Puerta Castillo).