Denuncian que el Ministerio de Transportes y Renfe pactaron renunciar a los trenes-tram para la línea de FEVE en León

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha de León (FEVE) ha redactado un comunicado en el que acusa a los líderes del PSOE leonés y al ministro de Transportes de engañar a los ciudadanos.

El colectivo denuncia que los políticos siguen prometiendo en público que el tren regresará a la céntrica estación de Padre Isla en cuanto la tecnología lo permita, una excusa que los técnicos ya han desmontado.

Según la plataforma, el Gobierno oculta que la decisión política de abandonar definitivamente el proyecto y dejar el tren fuera del centro de León ya estaba tomada de forma interna desde el año 2024.

Según recoge la adenda número seis del contrato firmado entre el Ministerio de Transportes y Renfe para la renovación de su flota de material rodante, ambas entidades acordaron a finales de 2024 retirar de las obligaciones de servicio público la compra de los cinco trenes-tram destinados a la línea leonesa.

El texto fue rubricado por el presidente de Renfe, Raúl Blanco, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, detallando que se ha decidido no adquirir estas unidades, un movimiento que los colectivos sociales consideran una traición al Convenio Marco de 2010 que garantizaba la integración de la antigua línea ferroviaria.

Ante el hallazgo de este documento oculto en los anexos del contrato, el colectivo ciudadano intentó conseguir explicaciones formales por los cauces institucionales.

El representante de la plataforma, César Prieto Perochón, registró una solicitud formal amparada en la Ley de Transparencia para exigir que tanto el Ministerio como Renfe motivaran los argumentos jurídicos y técnicos de este descarte, además de reclamar las comunicaciones enviadas a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Sin embargo, la Dirección Adjunta de la operadora ferroviaria resolvió el pasado 20 de mayo la inadmisión a trámite de la consulta, argumentando de forma administrativa que responder a dicha petición exigiría una tarea de reelaboración y la emisión de juicios de valor que exceden los propósitos de la normativa de transparencia.

La negativa a respuestas sobre el proceso ha encendido los ánimos de la plataforma vecinal, que denuncia abiertamente la estrategia de comunicación mantenida por los dirigentes del PSOE de León y por el propio ministro de Transportes.

Desde el colectivo tachan de falsos los argumentos oficiales que públicamente defienden el retorno de los trenes a la céntrica estación de Padre Isla cuando exista la tecnología adecuada, puesto que los informes demuestran que la decisión política de abandonar el proyecto de integración urbana ya estaba tomada de manera interna desde el año 2024.

El colectivo recuerda que la plataforma tranviaria construida por Adif lleva una década paralizada tras los sonados fiascos de unas licitaciones previas cuyos trenes terminaron en el mercado de México, como chatarra o en los juzgados.

Por la mala gestión en la línea de cercanías C1 y lo que consideran una cadena de mentiras institucionales, la plataforma ha convocado una marcha reivindicativa entre el trazado ferroviario desde Guardo hasta León entre el 30 de junio y el 5 de julio.

FEVE mira ahora hacia la política autonómica y celebra la inclusión de la mejora de la línea en los acuerdos programáticos en la formación del nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Para materializar este anuncio, instan al Ejecutivo autonómico a solicitar formalmente el traspaso de las competencias ferroviarias, al menos en su tramo urbano, con el fin de agilizar los cambios normativos necesarios que permitan al tren volver a pisar el corazón de la capital leonesa.