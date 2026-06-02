Choque político en El Bierzo por la "impartición íntegra" en León del Grado de Medicina y su futura extensión a Ponferrada

Nuria González, rectora de la ULE, durante la rueda de prensa

El informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para la implantación del Grado en Medicina en la Universidad de León contempla que “su impartición inicial se desarrolle íntegramente en el Campus de Vegazana”, en la capital leonesa.

Según ha señalado hoy la rectora de la ULE, Nuria González, la institución académica “insistirá en la posibilidad de que en un futuro se modifique la memoria para poder extenderlo al Campus de Ponferrada”.

Sin embargo, el panorama político berciano se ha encendido tras las declaraciones del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Olegario Ramón, quien ha respondido con dureza al alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

El regidor ponferradino había acusado recientemente a la Universidad de León (ULE) de "utilizar" al Bierzo como estrategia para conseguir el Grado de Medicina para, posteriormente, dejar al campus berciano fuera del inicio de las clases, que se concentrarán en León.

Ramón ha calificado estas afirmaciones de “populistas y bobaliconas”, defendiendo activamente la gestión de la institución académica.

Frente al malestar manifestado por la alcaldía de Ponferrada, el dirigente comarcal ha asegurado de forma tajante que la comarca no se siente instrumentalizada por la universidad.

Ramón ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha exigido respeto hacia la rectora, Nuria González, y su equipo directivo, subrayando que en la política institucional es fundamental ser riguroso y contrastar la información antes de realizar declaraciones públicas que puedan dañar las relaciones entre administraciones.

Por su parte, el secretario general de Coalición por el Bierzo, CxB, Iván Alonso, ha pedido hoy la dimisión del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, tras sus declaraciones.

Alonso asegura que Ramón “no defiende los intereses de los bercianos” y, además, “los pone en riesgo”, despreciando las 10.000 firmas que se consiguieron para que Medicina se implantase también el Bierzo desde el primer curso.

“Es una paradoja digna de estudio que quien preside un Consejo Comarcal, institución creada precisamente para gestionar los intereses del Bierzo y defender la igualdad de oportunidades, utilice la defensa de esos mismos intereses como sinónimo de incultura política”, aseguró.

Infraestructuras de vanguardia

La Universidad de León ha asegura que para garantizar la excelencia docente, la universidad ya avanza en la ejecución de las infraestructuras necesarias.

Actualmente se trabaja en la construcción de la futura sala de disección, ubicada en la actual Facultad de Ciencias de la Salud.

Este espacio destacará por ofrecer una formación híbrida de última generación, donde se combinará la disección tradicional con herramientas virtuales de simulación avanzada.

La universidad ya ha adquirido el equipamiento tecnológico necesario, con la previsión de que la sala esté operativa durante el segundo semestre del próximo curso.

De forma paralela, la ULE ya proyecta la edificación de la futura Facultad de Medicina. El proyecto básico del Módulo 1, que albergará las especialidades médicas, ya se encuentra finalizado y la institución ha solicitado la licencia urbanística al Ayuntamiento de León para proceder con el proyecto de ejecución.

Los plazos institucionales apuntan a que este nuevo módulo estará completamente disponible para el curso 2029/2030, coincidiendo de manera precisa con la incorporación de los alumnos de la primera promoción a su cuarto año de carrera.