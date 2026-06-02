Marina Jiménez (24), leonesa becada entre 16 jóvenes talentos de España: “Mi tierra y su gente siempre me llaman de vuelta”

Marina Jiménez, leonesa de 24 años, graduada en Derecho por la Universidad de León, es uno de los 16 jóvenes talentos seleccionados entre más de 2.000 candidaturas por su rendimiento y desempeño por la Fundación Universidad Empresa (FUE).

Todo en la IX edición del programa ‘Movers by FUE’, que pasa por ser un proyecto que busca reconocer e impulsar a jóvenes prometedores que han demostrado un rendimiento sobresaliente en su paso por las empresas líderes del país.

En este grupo figura otra joven de La Bañeza que se llama Laura Martínez y que se graduó en Marketing en una universidad madrileña.

Unas becas que no solo son un premio al talento. También una clara apuesta por reforzar la conexión entre el entorno empresarial y la formación superior, con la oportunidad de unas prácticas profesionales para disfrutar de una experiencia única de formación y desarrollo internacional.

Los premiados de esta edición proceden de 10 comunidades autónomas y 14 de ellos han cursado sus estudios en universidades públicas. Sus carreras abarcan desde Ingenierías hasta Derecho o Marketing, lo que demuestra la diversidad y el talento de los seleccionados.

El grupo ha iniciado ya su viaje a Estados Unidos, financiado por la FUE, donde participará en un recorrido académico, denominado Programa Call4Talent’, diseñado y organizado por la Fundación Rafael del Pino y su Asociación de Becarios de Excelencia.

Los participantes viajarán a Boston y Cambridge, donde visitarán instituciones de referencia como Harvard Medical School, el MIT, la Federal Reserve Bank of Boston o el Science and Engineering Complex de Harvard, además de mantener encuentros con investigadores, emprendedores y directivos internacionales vinculados a sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía o el urbanismo.

El programa continuará en Nueva York con visitas a organizaciones e instituciones estratégicas como Naciones Unidas, Microsoft, Columbia University, Palladium Equity Partners, el Ayuntamiento de Nueva York o el Consulado General de España, en un recorrido diseñado para acercar a los jóvenes a algunos de los ecosistemas profesionales y académicos más influyentes del mundo.

Dos leonesas entre las premiadas

Marina Jiménez es de León, se graduó en Derecho en la ULE, realizó sus prácticas en Grenergy Renovables y, aunque ha vivido en muchos lugares de España, asegura que “su tierra y su gente siempre terminan llamándola de vuelta”.

Al principio, el Derecho no despertaba especialmente su interés, pero con el tiempo terminó descubriendo una “verdadera pasión por esta disciplina”.

Además, una experiencia de intercambio en Suecia le permitió conocer el mundo de los departamentos legales en empresas, un ámbito que despertó mucho su curiosidad. Aun así, de cara al futuro también le gustaría “probar la experiencia de trabajar en un despacho de abogados”.

El haber tenido que mudarse y adaptarse constantemente a nuevos entornos le ha dado una gran capacidad de adaptación y un carácter cercano y carismático, cualidades que la impulsan a seguir mejorando cada día. De la beca Movers espera, sobre todo, “conocer a muchas personas, aprender de nuevas experiencias y aprovechar al máximo todo lo que los profesionales puedan aportarle”.

La otra leonesa, Laura Martínez, tiene también 24 años, es natural de La Bañeza, y se graduó en Marketing en una universidad madrileña. Sus prácticas las realizó en el BBVA. Para ella, “la clave para conseguir cualquier objetivo está en ponerle ganas y constancia a todo lo que hace”.

Se define como una persona “aplicada, exigente y curiosa”. Lo que más le motiva es poder contribuir a mejorar la vida de las personas a través de su trabajo. Fuera del ámbito académico, disfruta viajando y practicando deporte, especialmente voleibol y natación.