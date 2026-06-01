Un restaurante pucelano se lleva el 59º Certamen Gastronómico de la Trucha de León con 'Azul Mediterráneo'

El alcalde, José Antonio Diez, entrega el primer premio al restaurante ‘Azul Mediterráneo’, de Valladolid, por el plato ‘Trucha en adobo’ Ayto. León.

El restaurante ‘Azul Mediterráneo’, ubicado en Valladolid, se ha alzado esta tarde con el primer premio de la 59ª edición del Certamen Gastronómico de la Trucha, el concurso culinario más longevo de España. Su propuesta, titulada ‘Trucha en adobo’, ha conquistado el paladar del jurado en una disputada final celebrada en el Hotel Barceló Conde Luna de León.

El propio alcalde de León, José Antonio Diez, se ha encargado de entregar el premio gordo de la tarde, que viene acompañado de un buen cheque de 2.000 euros.

El concurso, que organizan mano a mano la Asociación de Hostelería de León y el Ayuntamiento, ha arrasado este año en participación con más de cien restaurantes apuntados. El nivel ha estado por las nubes, reuniendo en las cocinas a auténticos pesos pesados del país que suman entre todos tres Estrellas Michelin, dos Estrellas Verdes y cuatro Soles Repsol, sin olvidarse de dar cancha a los nuevos talentos que vienen pisando fuerte en la cocina española.

A la fase final celebrada este lunes han llegado doce propuestas de distintos puntos de la geografía del país: Onírica (Burgos), Fonda de Alcalá (Teruel), Zenit (Calahorra, La Rioja), Tetuán 23 (Santander), La Botica de Matapozuelos (Valladolid), Alejandro Serrano (Miranda de Ebro), Ment (Salamanca), Molino de Alcuneza (Guadalajara), Boss Taurus (Granada), Azul Mediterráneo (Valladolid), Conde Luna (León) y El Puntido (Álava).

Un producto que impulsa el turismo local

Durante su intervención en el acto de clausura —en el que ha estado acompañado por las concejalas de Turismo, Mercedes Escudero, y de Comercio y Consumo, Camino Orejas—, José Antonio Diez ha felicitado a todos los participantes por la "altísima calidad" de las elaboraciones, un factor que "da prestigio" a la trayectoria histórica del certamen.

El regidor ha subrayado el respaldo de las administraciones a esta cita y ha ensalzado el trabajo de los chefs con "un producto tan ligado a nuestra tierra como es la trucha". Diez ha definido esta materia prima como un emblema de calidad y de origen local que ofrece "múltiples posibilidades de combinación y maridaje con otros productos de nuestra gran huerta leonesa y de nuestra producción vinícola".

Asimismo, ha destacado que citas de este calibre permiten a León consolidar su posición como referente dentro del turismo gastronómico de interior, sumando valor a su patrimonio histórico, artístico y cultural.

Foto de familia en los premios del 59 Certamen Gastronómico de la Trucha. Ayto. León.

La entrega de premios ha contado también con el respaldo institucional y sectorial de representantes de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), la Cámara de Comercio, la Diputación Provincial y directivos de las asociaciones de hostelería tanto locales como de ámbito nacional.