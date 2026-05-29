La ULE anuncia un curso a 50 € para disfrutar el eclipse total del 12 de agosto de forma “plena y responsable”

El aula 1 de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial (EIIIA) de la Universidad de León (ULE), en el Campus de Vegazana, acogerá entre los días 15 y 19 de junio un curso de verano titulado ‘Eclipses: Cómo entenderlos, observarlos y disfrutarlos’.

De 20 horas de duración, que se desarrollará de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas, para concluir el viernes en el Observatorio Municipal de León, con una jornada de observación de la Luna, desde las 20:00 a las 00:00 horas.

El curso está abierto a la participación de cualquier persona que esté interesada en el tema, más aún cuando se aproxima el eclipse solar total del verano de 2026, que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto.

Va a constituir un evento histórico ya que es el primer eclipse total de Sol que cruzará la península ibérica en más de un siglo, y que podrá ser observado de forma privilegiada en la provincia de León.

Desde la organización del curso se explica que este eclipse “convertirá a León en un lugar extraordinario, llamado a situarse en el centro de la atención científica internacional, con la ciudad elegida como sede por la Agencia Espacial Europea. En un contexto así, este curso ofrece una ocasión única para prepararse con rigor, comprender el fenómeno en profundidad y disfrutarlo con seguridad y criterio”.

Disfrutar el eclipse de forma “plena y responsable”

El curso propone un recorrido completo por el mundo de los eclipses: desde sus fundamentos astronómicos y su interpretación, hasta la planificación real de la observación, el uso de instrumentación, la fotografía y las buenas prácticas para contemplarlos.

Además, incorpora una mirada más amplia sobre el valor de León como territorio privilegiado para la observación del cielo, el turismo astronómico y la divulgación científica.

No se trata solo de aprender qué es un eclipse, sino de llegar con la preparación necesaria para vivirlo de manera plena, informada y responsable. En un momento excepcional para la ciencia y para León, este curso permite formar parte de una experiencia colectiva que combina conocimiento, observación y emoción.

La matrícula tiene un precio de 50 euros (40 para estudiantes y personas en situación de desempleo). Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matriculas/curso/2026cv00018-eclipses-como-entenderlos-observarlos-y-disfrutarlos