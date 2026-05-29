Sin agua, con lesiones y perdidos en Picos de Europa: un rescate de altura y evacuación a un campo de fútbol

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido, esta tarde un rescate que comenzó tras recibirse una llamada del Centro de Emergencias Iphone en la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León a las 15:48.

Se indicaba que dos personas se encontraban en una zona de Picos de Europa perdidas, sin agua y que una de ellas necesita asistencia sanitaria por una lesión en la rodilla.

El gestor del 112 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación aproximada de las víctimas, que es la Canal de Ría, en Posada de Valdeón.

A través de las coordenadas facilitadas por el centro de emergencias de IPHONE y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los bomberos de la Diputación de León.

Al llegar a la zona, el helicóptero de rescate realiza varios vuelos de reconocimiento por la zona para tratar de localizar a las víctimas.

Al mismo tiempo, desde el Centro Coordinador de Emergencias van dando indicaciones a los alertantes a través del centro de emergencias Iphone, que contacta con los mismos mediante mensajes de texto, para que visibilicen su posición a través de las linternas del móvil.

Finalmente, el grupo de rescate los localiza en la Canal de Ría y uno de los rescatadores desciende mediante grúa a la zona.

En el lugar, prepara a los dos montañeros con triángulo de evacuación. A continuación, desciende la rescatadora enfermera y sale con la primera víctima hasta el helicóptero. Por último, es izado el segundo rescatador con el otro montañero en grúa doble con triángulo de evacuación.

Las dos víctimas son evacuadas hasta el campo de fútbol de Riaño, en punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí espera el personal sanitario que se encarga de atender al montañero lesionado.