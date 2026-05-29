El pueblo que homenajea a sus 19 nuevos bebés en un puzle y da cheques de 300 euros de ayuda para las familias

Los bebés en Santa María del Páramo junto al puzzle. Fotografía: Ayuntamiento de Santa María del Páramo.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo homenajea a los bebés nacidos en 2025. Lo hace colocando una placa con su nombre en la Plaza del Labrador y entregando un cheque bebé de 300 euros de ayuda a las familias.

El puzle del futuro de Santa María del Páramo sigue creciendo y llenando de colorido la Plaza del Labrador año tras año.

Lo que empezó en 2017 como un pequeño mural para homenajear a los nacidos de cada año en el municipio, colocando una placa con forma de flor con su nombre en dicha plaza, se ha convertido actualmente en un gran mural que, con los bebés nacidos en 2025,

Ha sumado diecinueve nuevas piezas para darle aún mayor colorido y ha alcanzado un total de 181 flores.

El acto de colocación de estas nuevas placas se celebra este viernes 29 de mayo por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo donde además de la presencia, en brazos de sus padres y madres, de los niños y niñas que verán grabados su nombre de por vida en el mural, estará presente la alcaldesa del municipio, Alicia Gallego.

Diecinueve recién llegados en 2025 que llevan el nombre de Pelayo, Erica, Asher, Adrián, Martín, Kendrit Yareth, Levi, Javier, Inés, Nilo, Jimena, Ian, Valentina, Luna, Jairo, Aldemar, Yago, Hugo y Mauro, cuyas flores ya lucen en el gran mural.

Además del sencillo homenaje, el Ayuntamiento sigue apoyando a las familias del municipio con las ayudas de la natalidad donde se entregan 300 euros por niño nacido, a mayores de las ayudas escolares, un total de 168 familias empadronadas en el municipio.

La cuantía total abonada asciende a 15.925,67 repartidos en: educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y Ayuda a la Natalidad.

Alicia Gallego resalta que “es un orgullo para este Ayuntamiento poder rellenar esta pared con tanta gente joven en una época en la que hace falta asentamiento poblacional y nos encanta ver esta plaza llena de niños y alegría”.