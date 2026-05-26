La Universidad de León ya estudia retirar el Honoris Causa a Zapatero si avanza el caso Plus Ultra

La sombra del caso Plus Ultra comienza a ser muy alargada y la posible relación con Zapatero toca todos los ámbitos.

Sin ir más lejos, la Universidad de León, que en 2023 le concedió el título de Doctor Honoris Causa como reconocimiento a su trayectoria política y a su legado legislativo, ya admite públicamente que podría retirarle esa distinción.

Eso sí, de momento no toma la decisión en caliente y asegura que lo hará si las investigaciones judiciales avanzan y los actuales indicios terminan convirtiéndose en pruebas concluyentes.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha sido prudente, pero clara, ya que por ahora no existen elementos suficientes para adoptar una decisión de tal calibre.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a una futura retirada del Honoris Causa si “toda esa gestión queda en entredicho” y si se demuestra que detrás del caso hay responsabilidades acreditadas.

Libro donde firmó Zapatero

El movimiento es importante ya que se trata de la universidad donde Zapatero estudió Derecho, donde impartió clases de Derecho Constitucional y donde en 2023 fue homenajeado como uno de los grandes referentes políticos surgidos de León.

En el recuerdo

Durante aquel acto solemne, la catedrática Esther Seijas Villadangos lo definió como un “leonés nacido en Valladolid”, una expresión que buscaba reforzar el vínculo emocional y político del exmandatario con la provincia.

Aquel reconocimiento llegó acompañado de un discurso profundamente elogioso hacia su figura. La Universidad ensalzó entonces las leyes impulsadas durante sus gobiernos: la Ley de Igualdad, la Ley contra la Violencia de Género, el matrimonio homosexual o la Ley de Dependencia.

Zapatero defendió aquellas reformas como una forma de “dignificar” la sociedad española y combatir la desigualdad, presentándose además como un político guiado por la paz y el rechazo a la violencia.

Sin embargo, apenas tres años después, el clima político y judicial es muy distinto.

El caso Plus Ultra ha colocado nuevamente a Zapatero en el centro de la polémica pública y amenaza con erosionar la imagen de dirigente progresista y reformista que durante años cultivó tanto dentro como fuera del PSOE.

La situación resulta especialmente delicada en Castilla y León y, sobre todo, en León, donde Zapatero siempre ha mantenido una fuerte carga identitaria. Hay que recordar que desde el PSOCYL se ha mostrado todo el apoyo y confianza…de momento.