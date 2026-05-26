Aparece un contenedor con miles de documentos clínicos sin destruir de pacientes del Hospital del Bierzo

Imagen de los documentos clínicos en un contenedor a las afueras del Hospital del Bierzo. Radio Bierzo

El hallazgo de un contenedor con documentos clínicos sin destruir del Hospital del Bierzo, en Ponferrada (León), en un polígono industrial ha provocado la rápida reacción de la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Tras conocerse la noticia, la UPL ha anunciado que pedirá explicaciones a la Junta de Castilla y León, además de exigir responsabilidades por lo que consideran "una situación que pone en duda la custodia de una documentación que cuenta con datos sensibles".

En la fotografía hecha pública por Radio Bierzo, se observa este contenedor que está repleto de documentos sin triturar, pese a la obligación legal, de pacientes o trabajadores del centro hospitalario.

Ante este hecho, la formación leonesista ha anunciado que registrará una batería de "preguntas estrictas" en las Cortes de Castilla y León por lo que han tildado como un "grave error de custodia de información sensible".

Asimismo, van a exigir "responsabilidades" a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo y a la Junta de Castilla y León, a quienes han acusado de "incumplir de forma flagrante la protección de datos de los pacientes".

Para la UPL, "es evidente, pese a las ya excusas lanzadas por la Gerencia, que se deben depurar responsabilidades y conocer los detalles de lo sucedido para que esto no vuelva a ocurrir".

En la Gerencia, precisamente, han asegurado que el tratamiento de estos documentos se lleva a cabo conforme a lo que dice la normativa vigente y ha excusado al personal sanitario que "deposita (los papeles) en bolsas cerradas y preparadas para su retirada".

Asimismo, han garantizado que no hay manipulación posterior por parte de los trabajadores del centro y ponen en el foco al servicio de limpieza y gestión de residuos porque es "quien se encarga de recoger dichas bolsas y gestionar su traslado hasta un recinto cerrado y custodiado".

También achacan a esta su potestad para coordinarse con la empresa especializada en destrucción documental para asegurar la eliminación de estos.

Desde la formación leonesista han insistido en que se trata de un "grave error" y han reiterado que los "principales damnificados son, como casi siempre, los pacientes".

"Ven como ahora sus datos se pueden haber visto comprometidos", han lamentado desde UPL.

En este sentido, han incidido en que "ante la pasividad a la que nos tiene acostumbrados la Junta a la hora de dar explicaciones se registrarán estas cuestiones para que no quede en papel mojado".

Por último, han zanjado que la situación "debe corregirse y no puede volver a repetirse en ningún caso".