León recibe con galones a Moncho, el bombero que ha colocado a la ciudad en la élite mundial del parapente

Bombero de profesión, campeón de España de parapente de precisión y ahora también medalla de plata por equipos en el Paragliding Accuracy World.

León ha recibido con galones a Víctor Rodríguez 'Moncho' después de haber conseguido ese subcampeonato en Prilep (Macedonia).

El deportista leonés ha sido recibido por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y el concejal de Deportes, Vicente Canuria, este martes en el Ayuntamiento de San Marcelo.

Un acto que ha servido para que Moncho presentase al primer edil las medallas que ha conseguido en los últimos meses en las competiciones europeas.

Entre ellas destacan la del Campeonato de España y la última que ha logrado en la Copa del Mundo de Macedonia.

Por su parte, Diez ha trasladado su enhorabuena al parapentista leonés por su palmarés, que le convierten en uno de los mejores en el circuito internacional.

A su vez, el alcalde de León ha animado al parapentista a continuar llevando el nombre de la ciudad por todo el mundo.