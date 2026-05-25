Frank Cuesta se casa por sorpresa en Tailandia con un look que ha dejado sin palabras a todos

El aventurero Frank Cuesta ha vuelto a encontrar la ilusión y como siempre no ha pasado desapercibido.

A sus 54 años, el leonés se ha casado en Tailandia con su pareja, Paloma de Ramón, en una ceremonia tradicional tailandesa cargada de simbolismo y también de comentarios en redes sociales. ¡Como para no!

La noticia, adelantada por la revista Hola, ha sido confirmada por la propia Paloma a través de sus redes, donde compartió varias imágenes de una celebración muy íntima y especial.

“Boda tradicional tailandesa, vestimenta, recogido, make up y ceremonia correspondiente. Donde nos conocimos y donde hemos pasado por todo rodeados de nuestra familia. Los animales. El día más maravilloso, especial y perfecto de nuestras vidas. Estamos con quien queremos estar y donde queremos estar”, escribió emocionada.

La pareja eligió celebrar su unión en el país donde comenzó su historia de amor y donde Frank ha desarrollado gran parte de su vida en los últimos años.

Rodeados de familiares, naturaleza y, cómo no, animales, ambos protagonizaron una ceremonia que mezcló tradición tailandesa con el estilo tan personal del televisivo aventurero.

Porque si algo no pasó desapercibido fue precisamente el look del novio. Frank Cuesta volvió a demostrar que sigue fiel a sí mismo incluso el día de su boda.

Publicación en redes sociales de Paloma de Ramón

La gorra, marca de la casa del leonés, no faltó en ningún momento, acompañada de un atrevido conjunto rosa compuesto por pantalones bombachos cortos, calcetines blancos hasta arriba y zuecos (que merecen la pena ser vistos).

Un estilismo que ha provocado una auténtica avalancha de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han debatido entre quienes aplauden su autenticidad y quienes no entienden semejante elección para un enlace matrimonial.

De esta manera, la boda supone el inicio de una nueva etapa para Frank tras su mediática y polémica separación de Yuyee Alissa, madre de sus cinco hijos: Zape, Zorro, Pepsi, Zen y el fallecido Zipi.

La historia de amor entre Frank y Paloma también tiene su punto de peli de cine. Ella, valenciana de 36 años, era una admiradora absoluta del trabajo del aventurero y decidió escribirle un correo electrónico para mostrarle su admiración.

Lo que comenzó como el mensaje de una fan terminó convirtiéndose en una relación que hoy culmina con una boda al más puro estilo tailandés. Y sí, con gorra incluida.