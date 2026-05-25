Alarma animalista en León: Franco pide auditar los parques del Chantre y Quevedo tras la muerte de varios animales

El Partido Animalista (Pacma) ha movido ficha ante el Ayuntamiento de León tras la preocupante muerte de varios animales en el Jardín del Chantre. La formación ha registrado una solicitud formal para exigir que se abra una investigación urgente que aclare qué está pasando en este espacio verde, reclamando al mismo tiempo una transparencia total sobre la gestión tanto de este parque como del de Quevedo.

La coordinadora provincial de Pacma en León, Natividad Franco, ha pedido la intervención inmediata de la Patrulla Verde de la Policía Local para que investigue los hechos a fondo y se determinen posibles responsabilidades.

Para el partido es prioritario que el Consistorio ponga sobre la mesa los informes de las necropsias de los animales para conocer las causas exactas de esta mortandad que ha encendido las alarmas en la ciudad.

Amparándose en las leyes de Transparencia y de acceso a la información ambiental, Pacma ha presentado una batería de solicitudes para auditar con lupa todo lo relacionado con el cuidado de la fauna en estos parques durante los años 2024, 2025 y el actual 2026.

Quieren revisar desde los contratos de mantenimiento y el dinero destinado a la comida, hasta los protocolos de control veterinario y el registro de las especies que viven allí.

Según explican desde Pacma León, los propios vecinos les están haciendo llegar muchas quejas e inquietudes por el estado de las instalaciones.

Franco insiste en que el Ayuntamiento debe "rendir cuentas" a los leoneses de manera inmediata, no solo para poner luz sobre estas muertes, sino para asegurar que el resto de los animales que siguen en los parques lo hagan con todas las garantías de bienestar y salud.