Astorga rinde un tributo eterno al obispo Grau: fue un gran inspirador del genio y la religiosidad de Gaudí

La ciudad de Astorga inauguró este jueves un nuevo monumento en honor al obispo Juan Bautista Grau y Vallespinós, figura clave en el devenir de la diócesis y pieza fundamental para entender el vínculo de Antonio Gaudí con la capital maragata.

La escultura, firmada por el artista Amancio González, ha sido ubicada estratégicamente en el espacio que une el Palacio Episcopal y la catedral de Astorga.

El acto comenzó con la intervención de Víctor Murias, director del Palacio de Gaudí, y contó con la ambientación musical de la Escuela Municipal de Música de Astorga.

El momento central de la ceremonia fue la bendición de la pieza a cargo del administrador diocesano, Javier Gay Alcaín, quien reivindicó el legado espiritual y la labor pastoral de Grau durante su tiempo al frente de la diócesis.

La obra de Amancio González muestra al obispo en actitud orante, con una composición diseñada para integrarse en el diálogo visual con el entorno monumental.

Con este reconocimiento, la ciudad pone en valor su papel como inspirador de la religiosidad y el genio de Gaudí, una relación que marcó para siempre la fisonomía artística de Astorga.