Llegan las fiestas de León: conciertos gratis de Ana Torroja, Café Quijano, Zahara y pregón de Rodrigo Cuevas

El Ayuntamiento de León ultima ya los preparativos para las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026.

Se celebrarán del 19 al 29 de junio con una programación “para todos los públicos, participativa y con una fuerte implicación del tejido social, cultural y vecinal de la ciudad”, según ha avanzado este martes la concejala de Fiestas, Camino Orejas.

La edil ha destacado que el programa combinará conciertos, tradición, cultura popular y actividades familiares, con especial protagonismo de las peñas, las academias de baile y el folclore leonés.

“Durante once días, la ciudad se convertirá en un espacio abierto, vivo y lleno de actividad”, ha asegurado.

Uno de los momentos más esperados llegará con el pregón inaugural, que este año correrá a cargo de Rodrigo Cuevas.

El artista, una de las figuras más singulares y reconocidas del panorama nacional, será el encargado de dar el pistoletazo de salida oficial a las fiestas desde la plaza de San Marcelo acompañado por las peñas de la ciudad.

Conciertos gratuitos

La música volverá a ser uno de los grandes ejes de la programación festiva. Los escenarios principales estarán ubicados en la explanada de los Pendones Leoneses y en la plaza Mayor, con conciertos gratuitos y actuaciones para todos los gustos.

El Palacio de Exposiciones acogerá además dos conciertos de pago: Ultraligera actuará el 19 de junio y Ara Malikian lo hará el 20 de junio.

En la explanada de los Pendones Leoneses pasarán artistas y espectáculos como el concierto de Cadena Dial ‘Dial al Sol’ el 20 de junio, La Batalla del Rock con las orquestas La Última Legión y Strenos Rock Band el día 23, la orquesta La Misión el 24, Ana Torroja el 25, Café Quijano el 26, Zahara y Comandante Twin el 27 y Marlena el 28 de junio en colaboración con Onda Cero.

La plaza Mayor también concentrará buena parte de la programación musical con actuaciones de Noa y Drum Show el 20 de junio, Polo Nández el 21, jornadas de música tradicional y folclore leonés los días 22 y 23 de la mano de Conceyu, Revólver el 24, Nadia y Nito junto a Lapurasangre el 25, Lucía de la Puerta el 26, Lérica el 27, el XXI Festival Flamenco el 28 y Los Taberneros el 29 de junio.

Además, Espacio Vías será escenario el 29 de junio del concierto de Bomai-Showcase.

Tradición, gastronomía y actividades familiares

Más allá de la música, las fiestas mantendrán una importante presencia de las tradiciones leonesas.

La plaza de las Cortes Leonesas acogerá actuaciones de bailes regionales, mientras que en San Marcelo habrá exhibiciones de academias de baile y actividades organizadas por la Federación de Asociaciones Vecinales.

El jardín de San Francisco volverá a convertirse en uno de los epicentros festivos con una nueva edición de Come y Calle, que reunirá gastronomía, música, mercadillo y actividades para todos los públicos con programación propia.

También regresará la Feria de Artesanía FOACAL, consolidada ya como uno de los grandes escaparates de los oficios tradicionales y el trabajo artesanal.

El recinto ferial será nuevamente punto de encuentro para las familias, con atracciones y propuestas dirigidas especialmente a los más pequeños.

A ello se sumarán los tradicionales desfiles y pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañados de La Tarasca, que volverán a recorrer el centro y los barrios de León.

Como novedad, este año se celebrará además el Día del Comercio Local, organizado en colaboración con la Cámara de Comercio, con el objetivo de dinamizar las calles y acercar el comercio leonés a la ciudadanía.