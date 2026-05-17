Batalla campal entre ultras del Éibar y la Cultural antes del partido: así fue la pelea con palos en pleno centro de León

La previa del partido entre la Cultural Leonesa y el Éibar, en Segunda División, derivó este sábado en una batalla campal entre sus aficionados con una pelea con palos, lanzamientos de botellas y encapuchados en pleno centro de León.

En concreto, los hechos ocurrieron antes del partido frente al Bar La Garita, en la calle Santos Olivera, cerca de la plaza de toros, establecimiento donde precisamente se reúne la peña Orgullo Cazurro de la Cultural.

Esta penúltima jornada de liga se ha visto empañada por esta lamentable escena entre los aficionados más ultras del conjunto vasco y del leonés, con insultos y agresiones en plena calle y sembrando temor entre los vecinos de la zona.

Sin embargo, esta violenta escena está muy alejada del ambiente deportivo que se vivió en el propio encuentro, que finalizó con la victoria de la Cultural 2-1, que se mantiene aferrado al sueño de la permanencia en Segunda División.