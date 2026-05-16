Encuentran muerto al montañero británico de 61 años desaparecido en Picos de Europa

El Puesto de Mando Avanzado desplegado en la zona ha localizado el cuerpo del montañero británico de 61 años desaparecido en el Parque Nacional de Picos de Europa desde la tarde del 14 de mayo.

Según han informado, se encontraba en la canal de Moeño, en las inmediaciones de su última posición conocida.

La Guardia Civil se encarga ahora de la extracción del cadáver, que se traslada a Riaño, y de los trámites judiciales.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantenía desplegado un operativo integral de búsqueda para localizar al montañero, desde que el pasado jueves el propio afectado realizó una llamada de auxilio comunicando que se encontraba desorientado, agotado y con equipamiento insuficiente mientras realizaba una ruta entre Posada de Valdeón y Caín.

Las condiciones meteorológicas han sido especialmente hostiles, con precipitaciones de nieve de intensidad considerable y temperaturas que han caído por debajo de los cero grados, lo que ha dificultado su búsqueda.

Pese a que el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil progresó a pie durante la primera noche por la escarpada Canal de Moeño, el temporal impidió el éxito de las labores iniciales e incluso obligó a dejar en tierra el helicóptero durante gran parte del día de ayer.

Además, la Junta amplió el despliegue instalando un Puesto de Mando Avanzado (PMA) y movilizó recursos especializados como la Unidad Fénix de drones, la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias y agentes de Medio Ambiente.

La búsqueda también contó con la colaboración del Principado de Asturias, que aportó su helicóptero de rescate del SEPA junto a personal médico, aprovechando breves ventanas de buen tiempo para sobrevolar la vertiente norte del macizo.

En la mañana de hoy, el operativo había recibido un refuerzo, ya que la Guardia Civil había movilizado a cinco equipos del GREIM procedentes de Cangas, Potes, Sabero, Trives y Mieres para realizar una búsqueda técnica intensiva.

Sin embargo, lamentablemente, el desenlace del operativo de búsqueda ha sido el hallazgo del cuerpo sin vida del montañero.