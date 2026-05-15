El Ayuntamiento de León adjudica por 500.000 euros la renovación de uno de los principales accesos a la ciudad

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León de este viernes.

El Ayuntamiento de León ha dado luz verde este viernes, en la Junta de Gobierno Local, a la adjudicación de las obras de mejora de la mediana de la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, entre la avenida Portugal y el acceso a la LE-30.

Una actuación que contempla una inversión total de 500.000 euros y su objetivo es transformar la imagen de uno de los accesos a la ciudad con mayor densidad de tráfico. De esta manera, se mejorará su estética, la seguridad vial y la movilidad de peatones.

El proyecto destaca por un enfoque funcional y de accesibilidad, pues la reforma no solo contempla una nueva pavimentación y mejora visual de la mediana, sino que prioriza el tránsito peatonal.

Los trabajos habilitarán tres nuevos pasos de cebra que, junto al ya existente, permitirán itinerarios más cómodos y seguros para los vecinos. Asimismo, las obras permitirán completar un tramo de acera entre la carretera de Vilecha y Sáenz de Miera, cerrando el circuito peatonal recientemente ejecutado hacia Trobajo del Cerecedo.

El Ayuntamiento de León, por su parte, ha optimizado la adjudicación mediante una cláusula de mejora, haciendo que el importe de la baja ofertada por la empresa se reinvierta íntegramente en la obra.

Esto permitirá ampliar la extensión de la actuación y maximizar el rendimiento de la inversión pública. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 10 meses y una garantía de dos años.

Las obras complementan así actuaciones previas en la zona como la adecuación de la barandilla lateral de esta misma vía o la mejora de la glorieta en la intersección con la calle Los Aluches.

Con esta renovación en Sáenz de Miera, no solo se alcanza una "tarjeta de presentación" de la ciudad más moderna para quienes lleguen desde la circunvalación, sino que asegura una segregación efectiva y segura entre el flujo de vehículos y el tránsito de los peatones.

Esta iniciativa es una de las impulsadas por la UPL en el Consistorio, como la construcción de un parque de juegos infantiles en la plaza de la Unión Europea, un contrato al que se ha dado también luz verde este viernes.

De esta manera, el corazón del nuevo parque será una gran estructura temática, 'Estación Espacial', que comprende un conjunto de más de 15 metros de largo que puede acoger hasta a 90 usuarios de forma simultánea.

La instalación contará con torres interconectadas por pasarelas, túneles y rampas accesibles, además de zonas para trepar y hacer equilibrios. El recinto estará protegido con pavimento de caucho continuo de seguridad preparado para amortiguar caídas y contará con un vallado perimetral, nuevas papeleras, bancos metálicos de diseño moderno y una fuente de agua.

La intervención será ejecutada en tres meses tras la firma del acta de replanteo y la solera de hormigón poroso sobre la que estará asentado el parque garantizará un drenaje suficiente, integrando la zona de juegos en los más de 17.000 metros cuadrados de la plaza peatonal.

Por otro lado, se ha aprobado también este viernes la cesión de dos ponis de pura raza asturcona al Coto Escolar y se ha ampliado el plazo de ejecución de las obras en el aparcamiento soterrado y entorno del estadio Reino de León, fijándose ahora en el 6 de octubre de 2026 el nuevo límite.

Medalla de Oro a la Diócesis

Por último, se ha aprobado este mismo viernes también iniciar los trámites para conceder a la diócesis de León la Medalla de Oro de la Ciudad, el máximo reconocimiento municipal.

En la propuesta se recoge que la Diócesis es una "de las referencias de atención a la población leonesa y, especialmente, a los colectivos más vulnerables, a través de los distintos programas asistenciales que se desarrollan en León en colaboración con Cáritas".

En este sentido, se destaca también la "atención pastoral y religiosa, y la conservación del patrimonio de la Iglesia en León".