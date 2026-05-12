Susana Rodríguez, primera mujer decana de la Facultad de Derecho de la ULE: impulsará una Clínica Jurídica

Toma de Posesión de Susana Rodríguez Escanciano, primera por la izquierda. ULE

La Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE) ha iniciado este martes una etapa histórica.

Susana Rodríguez Escanciano, catedrática de Derecho del Trabajo, ha tomado posesión como decana, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar este cargo en la historia del centro.

Rodríguez Escanciano, que sucede en el cargo a Salvador Tarodo, llega avalada por el apoyo unánime de la Junta de Facultad. Durante el acto, estuvo arropada por la rectora, Nuria González, y autoridades como el Procurador del Común y el subdelegado del Gobierno.

"Espero devolver la confianza recibida con esfuerzo, dedicación y compromiso", subraya la decana durante su intervención, destacando su voluntad de diálogo y transparencia para consolidar a la Facultad como un referente jurídico.

La nueva decana ha presentado un programa centrado en tres pilares:

Pretende reforzar el atractivo del Grado en Derecho y los másteres especializados (Abogacía, Procura y Ciberseguridad).

También incrementar la visibilidad de la Facultad tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, Rodríguez Escanciano ha avanzado como uno de los principales proyectos de esta nueva etapa la implantación de una Clínica Jurídica, una iniciativa de transferencia de conocimiento ya implantada en otras universidades.

Esto permitiría ofrecer un servicio jurídico a la sociedad, además de reforzar la formación práctica del estudiantado.

Por su parte, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha agradecido la labor del anterior equipo decanal y ha puesto en valor el consenso alcanzado en el proceso electoral.

Para resaltar que la Facultad inicia una etapa de continuidad y fortalecimiento institucional basada en el compromiso, la excelencia académica y el servicio público de la universidad.