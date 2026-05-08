Lluvia de billetes en Castilla y León con La Primitiva: más de un millón de euros de premio y el bote asciende a los 18

En el Sorteo de La Primitiva de este jueves, 7 de mayo, no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos y el reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar un total de 18 millones de euros.

Sí que ha habido un acertante de Primera Categoría en el sorteo con seis aciertos y ha sido en Castilla y León.

En concreto, el boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 45.685 situado en Demetrio Monteserín, 12.

El acertante se va a llevar, ni más ni menos, que un premio de 1.076.046,06 euros, como ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 48-07-06-01-25-13, el complementario ha sido el 5 y el reintegro el 5. El Joker ha sido el 6842292.