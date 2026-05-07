Izquierda Unida rompe el pacto de gobierno en Fabero

Izquierda Unida ha anunciado este jueves, 7 de mayo, que rompe el pacto de Gobierno en el municipio berciano de Fabero, como han informado fuentes del partido a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Con este movimiento, la alcaldesa independiente, Mari Paz Martínez, va a quedar con su grupo de concejales en minoría en la Corporación Municipal cuando aún resta un año de legislatura.

La formación ha alegado "incumplimiento de los objetivos pactados en su día" y la concejala, Sasquia Julio Granda, ha renunciado a las áreas, delegaciones y concejalías que estaban a su cargo.

También ha dimitido del puesto de primera teniente de alcalde, lo que ha implicado la desvinculación de las Juntas de Gobierno y no cobrará por las asistencias a esas reuniones.

La corporación municipal de Fabero está integrada por cinco concejales de Independientes Por Fabero, cuatro del PSOE, uno del PP y la edil de Izquierda Unida.