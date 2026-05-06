Muere tras recibir un antibiótico al que era alérgica: piden investigar lo ocurrido en hospital del Bierzo

La Asociación del Defensor del Paciente ha solicitado la apertura de una investigación sobre el fallecimiento de una mujer ocurrido a finales del pasado mes de abril en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada, tras un supuesto choque anafiláctico provocado por la administración de un antibiótico al que era alérgica.

Según ha informado la presidenta del colectivo, Carmen Flores, la muerte podría haberse producido como consecuencia de la administración de amoxicilina, pese a que la familia de la paciente había advertido previamente de dicha alergia.

Por ello, la asociación considera que los hechos podrían constituir un posible caso de homicidio imprudente.

La mujer ingresó el 28 de abril para someterse a una intervención por una infección en un glúteo.

De acuerdo con el relato facilitado por sus familiares, tras ser preparada para quirófano y recibir un gotero que supuestamente contenía el antibiótico, comenzó a presentar dificultades respiratorias de forma inmediata. Minutos después entró en parada cardiorrespiratoria.

El entorno de la víctima sostiene que la reacción fue prácticamente instantánea.

Según el testimonio de su pareja, la mujer apenas tardó unos segundos en alertar de que “algo iba mal” antes de perder la capacidad de respirar. Posteriormente, los médicos les comunicaron que había sufrido varias paradas cardíacas y que su estado era crítico debido a un fallo multiorgánico.

La Asociación del Defensor del Paciente también recoge en su denuncia que la familia sospecha que el fallecimiento real se produjo horas antes de la comunicación oficial.

En este sentido, aseguran que durante el tiempo en el que la paciente permaneció conectada a equipos de soporte vital presentaba signos físicos —como extremidades amoratadas y frialdad corporal— compatibles, a su juicio, con una situación irreversible.

Asimismo, el relato familiar insiste en que la paciente tenía antecedentes claros de alergia a la amoxicilina desde hacía más de dos décadas, tras haber sufrido una reacción grave que requirió atención médica urgente. Aunque recientemente se le habían realizado pruebas que dieron resultado negativo, su entorno afirma que expresó desconfianza sobre dichos resultados y que así lo comunicaron al personal sanitario.

Los familiares también denuncian que en ningún momento se les consultó sobre la administración de ese antibiótico concreto, ni se les informó con claridad de los riesgos asociados. Por todo ello, solicitan que se esclarezcan los hechos y se determinen posibles responsabilidades.

La Asociación del Defensor del Paciente ha trasladado el caso a las autoridades competentes y ha pedido una investigación exhaustiva que permita aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades en caso de confirmarse una actuación negligente.