Polémica por una fuga de agua en un pueblo de León un mes después: “El dinero de los vecinos se va por el sumidero”

El Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo, a través de su concejal Carlos del Pozo y con el respaldo Alberto Fuentes, número uno de la formación, ha denunciado la “total pasividad del equipo de gobierno municipal ante una fuga de agua que continúa activa desde hace más de un mes en la calle Las Eras”.

Así lo ha denunciado la formación leonesista a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“La avería, visible a pie de calle a la altura de la nave Claudio, persiste a día de hoy a pesar de que el pasado 9 de abril se registró formalmente en el Ayuntamiento la solicitud para su reparación urgente”, añaden.

Más de un mes después “no solo no se ha actuado, sino que tampoco se ha ofrecido ningún tipo de explicación por parte del alcalde, José Luis Martínez Valderrey del PP”, afirman.

Desde UPL consideran “inadmisible esta situación, tanto por las molestias que genera, como por el grave desperdicio de agua potable, recordando que se trata de un recurso que requiere un importante coste energético para su extracción y tratamiento”, afirma Del Pozo.

Lejos de solucionarse, la situación “se ha agravado con nuevos episodios que evidencian una preocupante falta de gestión en el servicio de abastecimiento”.

“El pasado 28 de abril el municipio permaneció sin suministro de agua tras una tormenta que afectó al sistema, sin que se produjera una respuesta inmediata. Apenas un día después, el 29 de abril, una nueva tormenta volvió a dejar sin agua a los vecinos, prolongándose la situación hasta que, ya entrada la mañana, tuvo que desplazarse la empresa de mantenimiento para restablecer el servicio”, explican desde UPL.

Añaden que “resulta especialmente grave que la empresa de mantenimiento no había tenido acceso hasta ese momento a los sistemas de telegestión del abastecimiento” pese a que “el contrato llevaba en vigor dos meses” lo que “impidió una actuación más rápida y eficaz de las incidencias”.

“Estamos ante una dejadez absoluta en la gestión de un servicio básico. Los vecinos no pueden estar pendientes de si llueve para saber si van a tener agua en sus casas”, afirma Del Pozo, quien critica que “situaciones cotidianas como ducharse, limpiar o hacer uso de un servicio que es imprescindible, se vean comprometidas por la falta de previsión y gestión municipal”.

El Grupo Municipal de UPL ha registrado un nuevo escrito en el Ayuntamiento exigiendo la reparación inmediata de la fuga y advirtiendo de la convocatoria de movilizaciones en caso de que no se solucione el problema.

Desde UPL concluyen que “mientras el equipo de gobierno mira hacia otro lado, el agua, y con ella el dinero de los vecinos, sigue perdiéndose literalmente por el sumidero”, por lo que exigen responsabilidades y una actuación urgente que ponga fin a esta situación.