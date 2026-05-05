El mejor sándwich de España lleva porchetta casera, romescu de ciruela, cruchut express y se hace en León

El III Campeonato de España de Bocatas Best Sandwich Spain que se ha celebrado este lunes, 4 de mayo en El Puerto del Escondite, en la Ciudad Financiera del Santander (Madrid) ha premiado a las mejores elaboraciones del país.

Se ha celebrado una cata ciega con los top 15 Mejores Bocatas de toda España. Los finalistas se han enfrentado en una cata ciega en Madrid frente a un jurado profesional que estaba compuesto por Celeste de la Banda, Emily Argiz, Julián Mármol, Pipo Paniceres, Óscar Velasco y Sacha Hormaechea.

El mejor bocata de España, según el jurado, se hace en Albacete (Castilla La Mancha) y lleva el nombre de ‘Comeorejas’ y se hace en Brocata.

Castilla y León ha salido muy bien parada de este concurso ya que el Bar Pangea que se ubica en León se ha llevado el segundo premio al mejor bocata, pero el primer premio accésit a mejor sándwich del país.

Todo gracias a su ‘Porchetta Pro Max 3.000’ que se hace en el establecimiento hostelero que se ubica en León.

El equipo del Pangea celebrando el éxito.

La delicia

La Porchetta Pro Max 3000 se trata de un sándwich de pan de masa madre hecho en el obrador, relleno de porchetta jugosa asada lentamente, con romescu picante de ciruela, dijonesa cremosa y cruchut express equilibrado y sabroso.

Los ingredientes son pan de masa madre, porchetta casera, romescu de ciruela, queso Monterrey Jack, Dijonesa y cruchut express.

Se hace en el Bar Pangea que se ubica en la calle Ruiz de Salazar 12 de León.