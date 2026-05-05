León transforma su parque móvil: seis furgonetas, seis puntos de recarga y cero emisiones

El Ayuntamiento de León da un nuevo paso en su estrategia de sostenibilidad urbana con la renovación de su flota municipal, centrada en la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

El alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, presentó esta mañana la incorporación de seis nuevas furgonetas eléctricas modelo Nissan Townstar, todas ellas con distintivo ambiental "Cero Emisiones".

Estos vehículos, que cuentan con tres plazas cada uno, han supuesto una inversión total de 179.685 euros, incluyendo la infraestructura necesaria para su abastecimiento.

Durante el acto, el regidor explicó que esta medida responde a la necesidad urgente de actualizar un parque móvil que presentaba un elevado grado de antigüedad y obsolescencia tecnológica.

Esta situación no solo conllevaba un impacto ambiental negativo, también generaba importantes costes económicos en reparaciones y mantenimiento, además de periodos de inactividad que afectaban a la eficiencia de los servicios públicos.

Con esta adquisición, el consistorio busca optimizar los recursos y garantizar un funcionamiento más ágil y ecológico de los diferentes departamentos.

En cuanto a la distribución de los nuevos recursos, el Ayuntamiento ha asignado un vehículo al Coto Escolar, dos a Servicios Eléctricos, uno al Parque Móvil y dos al Servicio de Deportes.

Para asegurar la operatividad de estas furgonetas, el proyecto contempla la instalación estratégica de puntos de recarga.

Uno se ubicará en el Coto Escolar, dos en los bajos del Estadio Reino de León, uno en las dependencias del Parque Móvil y los dos restantes en las naves del Mercado de Ganados, donde se encuentran las instalaciones de Servicios Eléctricos.