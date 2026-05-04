Nueva estafa con IA: suplantan a Pablo Motos y 'El Hormiguero' para robar datos con un premio falso de 3.000 euros

Una llamada aparentemente procedente de un programa de televisión se ha convertido en el último ejemplo de cómo los ciberdelincuentes aprovechan la inteligencia artificial para cometer estafas cada vez más sofisticadas.

Una mujer alertó a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, tras recibir una llamada en la que se imitaba la voz del presentador Pablo Motos y el ambiente sonoro del programa 'El Hormiguero'.

En la conversación, la víctima escuchó la voz del conductor del espacio, el presentador Pablo Motos, acompañada de aplausos del público, lo que generó una sensación de total autenticidad.

Los estafadores le comunicaron que había ganado un premio de 3.000 euros y, una vez 'fuera de antena', solicitaron su nombre completo, DNI y ciudad de residencia para tramitar supuestamente la entrega del galardón.

El engaño se desmoronó cuando la mujer comentó el episodio con su marido y este advirtió un detalle clave: la llamada se había producido un viernes, día en el que el programa no se emite.

Esta inconsistencia llevó a la usuaria a desconfiar y a contactar con los servicios de ayuda en ciberseguridad del Incibe en lugar de continuar proporcionando información.

Replicar entornos y voces

Este caso pone de manifiesto el avance de las herramientas de IA generativa, que permiten crear 'deepfakes' de voz altamente convincentes.

Los delincuentes ya no dependen solo de guiones escritos o números falsos; ahora pueden replicar entornos sonoros y voces reconocibles con una precisión que dificulta distinguir lo real de lo falso.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante cualquier llamada que prometa premios económicos o solicite datos personales. En el caso de El Hormiguero, las comunicaciones oficiales del programa se producen en horario de emisión, de lunes a jueves, y nunca se piden datos sensibles por teléfono para gestionar supuestos premios.

Este tipo de incidentes subraya que, en la era de la inteligencia artificial, la verificación manual sigue siendo la mejor herramienta de protección.

Ante cualquier duda sobre la legitimidad de una llamada, es aconsejable colgar, contrastar la información por canales oficiales y, si es necesario, consultar con expertos en ciberseguridad.

La desconfianza razonable se convierte así en la primera línea de defensa frente a estafas cada vez más elaboradas.