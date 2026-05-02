El pueblo medieval de solo 200 habitantes perfecto para desconectar: tiene un castillo que es Monumento Nacional

Hay pueblos que son encantadores y otros que tienen encanto. Y luego está Grajal de Campos que lo tiene todo.

Este pequeño municipio leonés de poco más de 200 habitantes, ubicado en la comarca natural de la Tierra de Campos, es mucho más que un pueblo con encanto.

Podemos decir que es un conjunto histórico que conserva intacta su esencia medieval y renacentista en medio de la llanura cerealista.

Primero nos vamos a situar. Grajal de Campos se asienta sobre las llanuras de la Tierra de Campos, una zona que se extiende por León, Zamora, Palencia y Valladolid.

Este territorio, bañado por el río Valderaduey, fue clave desde la época de la Hispania Romana por su fertilidad.

No es casualidad que durante siglos se le conociera con el sobrenombre de “granero de España”.

Al acercarte por el norte, la estampa es inolvidable, pues verás que el dorado de los campos de cereal contrasta con el ocre de la tierra y el verde de la ribera, sirviendo de lugar perfecto para hacer una foto para tus redes sociales.

Pero lo que realmente hace especial a Grajal de Campos es que ha sabido conservar su estructura urbana medieval.

Imagen de la torre de la iglesia de San Miguel, en Grajal de Campos (León) Ayto Grajal de Campos

Caminar por sus calles es descubrir un trazado antiguo que invita a la calma y al silencio, lejos de las aglomeraciones del turismo de masas.

El gran protagonista es, sin duda, su Castillo del siglo XVI. Considerado el primer castillo artillero de España, fue diseñado por el arquitecto Lorenzo de Aldonza por orden de Hernando de Vega.

Su planta cuadrangular con cuatro potentes torreones para cañones y su construcción sobre un pronunciado talud lo convierten en una fortaleza única, declarada Monumento Nacional en 1931.

Pero la experiencia no termina en el castillo. El casco urbano aún guarda restos de su antigua muralla. Un ejemplo vivo de este pasado defensivo es la Ermita de la Virgen de las Puertas.

Este templo, dedicado a la patrona de la villa, está ubicado curiosamente en un antiguo torreón que formaba parte de la muralla del siglo XVI.

Es el punto neurálgico de las fiestas cada 8 de septiembre, cuando el pueblo se une en procesión.

Además, su fisonomía se completa con la típica plaza porticada, símbolo del urbanismo castellano, donde la arquitectura tradicional de adobe y madera se da la mano con la piedra de los palacios y templos.

Un cruce de caminos y fe

Al ser parte de un camino jacobeo, Grajal de Campos tuvo en su día un hospital de Santiago y una red de iglesias y ermitas que daban fe de su importancia estratégica.

Aunque muchas han desaparecido, hoy todavía podemos admirar la Iglesia Parroquial de San Miguel y el Convento e Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, que perteneció a los franciscanos.

Más allá de su amplio patrimonio histórico y monumental, visitar Grajal es una invitación a saborear la vida tranquila, esa que ahora mismo se echa tanto de menos.

Es el lugar ideal para disfrutar de la buena gastronomía de la zona, probar sus vinos y participar en sus actividades culturales en un entorno de paz absoluta. Aquí, el lujo es el espacio y el sonido del viento sobre los campos de trigo.