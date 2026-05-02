Ponferrada entrega a la familia los restos del guerrillero Manuel Girón 75 años después: "Hoy es un día para cerrar heridas"

El colectivo Sputnik Labrego entrega de los restos del guerrillero Manuel Girón a sus familiares, tras su hallazgo en el antiguo cementerio del Carmen de Ponferrada César Sánchez ICAL

Ponferrada cumple hoy “una deuda histórica”, “un día para cerrar heridas con la venda de la justicia”. Así lo dijo el alcalde, el ‘popular’ Marco Morala, durante el acto de homenaje al guerrillero berciano Manuel Girón Bazán, en el que se hizo entrega de sus restos a su familia, 75 años después de su muerte.

Los restos de Girón fueron hallados por el colectivo Sputnik Labrego durante sus excavaciones en el antiguo cementerio del Carmen de la capital berciana, donde se buscaban los restos de otros represaliados de la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Para sorpresa del colectivo, el ADN mostró que unos de esos huesos recuperados correspondían al mítico guerrillero, cuando se creía que ya habían sido localizados.

Hoy el Ayuntamiento de Ponferrada y Sputnik Labrego han querido homenajear a Girón, con un emotivo acto en el Museo del Bierzo, lleno de emoción y de recuerdos hacia un hombre que es símbolo de la resistencia antifranquista en la comarca. Además, su familia pudo recoger, por fin, los restos de su familiar, para inhumarlos en el Cementerio de Montearenas, donde siempre debió estar.

“Hoy es un día de justicia humana. Es un honor y deber moral estar aquí y entregar los restos de Manuel Girón Bazán”, señaló Morala. “Podemos hablar de memoria histórica, de memoria democrática, de reparación. Pero, sobre todo, de acabar con décadas de incertidumbre para una familia que ha tenido que vivir injustificadamente con esta situación”, añadió el regidor.

Y es que el alcalde de Ponferrada cree que es necesario reparar “la dignidad” a todos los que permanecen enterrados en cunetas. “Nadie merece acabar así sus días. Merecen descansar junto a sus seres queridos”, añadió. Por último, agradeció a Sputnik Labrego toda la labor que han hecho para desenterrar e intentar identificar los restos del antiguo cementerio del Carmen.

Girón Vive

Precisamente desde Sputnik Labrego su portavoz, el historiador Alejandro Rodríguez, aseguró que hoy, más que nunca “Girón Vive”, palabras que están escritas en muchas paredes de la ciudad. “No es uno más en nuestra comarca. Su lugar en la historia se sigue reivindicando en las paredes de la ciudad. Queremos dejar bien claro que Girón Vive”, señaló con emoción.

Porque se cumplen 75 años de su asesinato “por la espalda”, dijo Rodríguez, en el entorno de Las Puentes de Malpaso, en el municipio de Molinaseca (León), y con sus restos localizados esta efemérides se vive con más emoción, especialmente para historiadores que siempre estudiaron su figura, arqueólogos que buscan restos de represaliados u antropólogos que los estudian e identifican en los laboratorios.

“Culminamos muchos años de trabajo. Esperamos estar a la altura de un momento tan importante”, señaló el historiador. Junto a él, Ramón Pita Girón, sobrino del guerrillero, quien dio las gracias a todas las personas que han acudido al acto y que han mostrado su cariño. “Estamos muy contentos de que por fin hayan aparecido sus restos”, indicó. “Ahora esperamos que sigan trabajando y luchando por los derechos que personas como mi tío defendieron”, añadió.

El acto contó con música, poesía, intervenciones de historiadores, del alcalde de Ponferrada y periodistas, además de otro mítico guerrillero, Francisco Martínez López, ‘Quico’, quien lo hizo de forma online. La jornada acabará en el cementerio de Montearenas, donde los restos de Girón serán inhumados y descansarán, ahora ya sí, para siempre. Mientras en la memoria de los bercianos Girón seguirá viviendo.