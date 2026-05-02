Miguel Ángel Revilla reivindica la autonomía leonesa: “Era de pura lógica, debería haber sido una comunidad uniprovincial”

La Asociación de Amigos de los Decreta entrega los Premios Decreta 2025 al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el alcalde de León, José Antonio Diez, y la escritora y periodista Marta García Aller Carlos S. Campillo ICAL

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, el alcalde de León, José Antonio Diez, y la periodista y escritora Marta García Aller recogieron hoy los Premios Decreta 2025, con los que la Asociación de Amigos de los Decreta reconoce “sus méritos para visibilizar León”, una provincia que “cuenta muy poco en España”.

Una invisibilidad que, tal y como reconoció el presidente de la Asociación, Juan Pedro Aparicio, “notan más los que viven fuera de León que los que viven dentro”. Como ejemplo de ello, el escritor se refirió al programa ‘La ruleta de la suerte’, donde “cuando se quiere decir la letra ‘L’ se habla de Lugo, una provincia que es muy bonita, pero que no es comparable con la visibilidad que debería tener León”.

“León es un Reino que tuvo más reyes de los reyes de España, ¿cómo es posible que no tenga visibilidad?”, se preguntó Aparicio, para quien Revilla, Diez y García Aller “dan visibilidad a León”, algo que “merece un premio”.

La Asociación de Amigos de los Decreta entrega los Premios Decreta 2025 al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el alcalde de León, José Antonio Diez, y la escritora y periodista Marta García Aller Carlos S. Campillo ICAL

La entrega de los Premios Decreta 2025 se produjo en el transcurso de un acto celebrado hoy en la Sala del Pendón de Baeza de la Colegiata de San Isidoro, que comenzó con una presentación de la Asociación Amigos de los Decreta por parte de Tomás Álvarez, tras lo que se procedió a la entrega de diplomas a los participantes más jóvenes de la última Lectura de los Decreta de 1188, celebrada en León el pasado 18 de abril, para, finalmente, hacer entrega de los Premios Decreta 2025.

Potencial de León

La primera en recoger el Premio Decreta 2025 fue la periodista Marta García Aller, a la que presentó la también periodista Belén Molleda, mientras que Antonio Barreñada le entregó el galardón otorgado por “destacar por su visión crítica y global de la sociedad actual, sin olvidar los enormes desafíos económicos, sociales y demográficos de las provincias del antiguo Reino de León, dentro de un marco institucional incapaz de dar una salida a un problema que lastra el desarrollo y bienestar de buena parte del noroeste peninsular”.

La periodista, que se reconoció “leonesa de adopción”, al ser madrileña pero proceder de familia leonesa, explicó que “desde pequeñita” ha aprendido a “amar León”, por lo que trasladó el “doble honor” que supone para ella “ser reconocida” en una tierra que “tiene un potencial que no está dejando desarrollar”. Frente a ello, consideró “importante” que los medios de comunicación “pongan a León en el sitio que se merece”.

“Pura lógica”

El segundo homenajeado fue Miguel Ángel Revilla, previo discurso de Rogelio Blanco, lo que dio paso a la entrega del Premio Decreta de manos de la periodista Cristina Fanjul por “sus apariciones privadas y públicas, especialmente a lo largo del último año, en las que no ha dudado en defender los intereses leoneses, clamando contra la desatención institucional y el abandono que sufre León, y reivindicando una autonomía leonesa para luchar contra la crisis política y económica del territorio”.

“No sé qué verán en mí para haber hecho méritos que les hayan motivado para darme este Premio Decreta”, confesó el político, quien achacó el premio al hecho de que su mujer es leonesa, lo que hace que “visite mucho León y defienda mucho al Reino de León”.

El segundo motivo que, según Revilla, le hace merecedor del Premio Decreta 2025 es que “siempre” se ha posicionado “claramente” en favor de la autonomía leonesa, al tener “la experiencia de lo que vivió Cantabria en aquella época en la que se repartieron los territorios de una manera bastante dictatorial”, frente a lo que inició “una lucha que en León no hubo manera de sacar adelante a pesar de que era de pura lógica”. “El Reino de León debería haber sido una comunidad autónoma uniprovincial como lo es Cantabria, que se ha demostrado como muy positivo para nosotros y muy negativo para León”, añadió.

Una lucha “común”

Finalmente, Juan Pedro Aparicio pronunció una laudatio sobre el alcalde de León, José Antonio Diez, a quien Santiago Asenjo entregó la distinción con la que la Asociación reconoció que “se ha consolidado entre las voces que reclaman a nivel español un trato justo para los leoneses, que piden el fin del abandono económico e institucional, así como un autogobierno propio para los leoneses, en paridad con el que disfrutan los demás pueblos de España”.

“Agradecido” por que la Asociación Amigos de los Decreta se acordara de él para el reconocimiento y, sobre todo, por “la importancia del elenco de personas” que le acompañan en el mismo, Diez calificó “muy positivo” que haya organizaciones, asociaciones, colectivos que “se preocupen de difundir y poner en valor una parte tan importante de la historia de León”, como son los Decreta de Alfonso IX”.

El regidor leonés aprovechó la ocasión para “animar” a “seguir reivindicando” una lucha que “lejos de ideologías o de pareceres” es “una lucha común, transversal y de todo un pueblo” por “lograr un cumplimiento constitucional y conseguir lo que es de justicia” y lo que “permitirá revertir la situación actual de León” con “la segunda tasa de actividad más baja de España, pérdida de población continuada, falta de oportunidades y falta de inversiones por parte de las distintas administraciones”.

Premios Decreta

Los Premios Decreta se otorgan anualmente por la Asociación de Amigos de los Decreta, un colectivo integrado por diversas personalidades del mundo de la Cultura que desde hace diez años organiza la lectura pública de los Decreta de Alfonso IX ante la Real Abadía de San Isidoro de León y homenajea a personalidades e instituciones que defienden el patrimonio histórico, aportan valor a la sociedad y contribuyen a la mejora económica y social del territorio.

Los Decreta de León constituyen el corpus documental que contiene la manifestación más antigua relativa al sistema parlamentario europeo, por lo que hace trece años -el 18 de junio de 2013- fueron incluidos por la UNESCO en la Memoria del Mundo.

Los ganadores de estos premios se llevan un trofeo creado por la ceramista Marta Rivera, una pieza de terracota, inspirada en un león medieval que aparece en un ejemplar numismático del tiempo de Alfonso IX, el monarca que en 1188, por primera vez en la historia, convocó a los ciudadanos a participar en su modelo de gobierno del Reino.