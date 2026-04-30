Inaugurada la Feria del Queso de Astorga como motor de turismo y empleo para el puente de mayo

Desde hoy y hasta el próximo domingo, pasear por Astorga (León) va a ser una delicia porque la ciudad, literalmente, ya sabe a queso.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha sido el encargado de abrir esta mañana una nueva edición de la Feria del Queso, una cita que ya sentimos como una tradición propia y que se presenta como el plan perfecto para disfrutar de este puente de mayo.

Junto al alcalde, José Luis Nieto, y rodeado de expertos en turismo y buena mesa, Diego ha recordado que no hay mejor escaparate que este para presumir de lo nuestro.

Tener el Palacio de Gaudí y la Catedral como telón de fondo mientras se degusta un producto con tanta solera y esencia leonesa es, sin duda, una combinación que nadie querrá perderse.

El delegado tiene claro que unir nuestro patrimonio monumental con lo mejor de nuestra gastronomía es una apuesta segura para que los visitantes se enamoren de Astorga.

Pero más allá de probar quesos, el delegado ha querido poner el foco en el futuro, destacando lo importante que es contagiar a los más jóvenes la pasión por la cocina y la restauración.

Feria del Queso 2026 en Astorga. Comunicación Jcyl.

Para la Junta, sirven para llenar las calles de turistas en un punto tan especial del Camino de Santiago, pero sobre todo para dar un empujón a la economía local y crear oportunidades para la gente de aquí.

Aunque es verdad que el cielo amenaza con nubes y las previsiones para el puente no son las mejores, Eduardo Diego ha mantenido el optimismo, confiando en que el tiempo nos de una tregua y respete a los productores leoneses y a todos los que han venido desde distintos rincones de España.

El deseo es compartido por todos: que Astorga vuelva a ser un hervidero de gente y que esta feria sea, un año más, un éxito rotundo para la ciudad.