El Ayuntamiento de León inyecta 743.000 euros al deporte de élite con un fuerte impulso al talento femenino

El Ayuntamiento de León ha reafirmado este viernes su compromiso con el deporte de alta competición y la modernización de sus servicios urbanos.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a una inversión de 743.000 euros repartida en cinco convenios de colaboración, destinados a los clubes más representativos de la capital.

Además, ha adjudicado el contrato de mantenimiento de la infraestructura de movilidad por un valor de 1,2 millones de euros.

En el ámbito deportivo, el consistorio ha puesto especial énfasis en el crecimiento del deporte femenino como eje de una ciudad "moderna, igualitaria y ganadora".

El CLEBA recibirá 48.000 euros para su andadura en la División de Honor Oro, mientras que el Club Baloncesto Femenino León (BFL) contará con 35.000 euros y el Lioness Team Basketball con 10.000 euros para sus respectivos proyectos nacionales.

Por su parte, la Cultural y Deportiva Leonesa percibirá 300.000 euros para su proyecto futbolístico, mientras que el Abanca Ademar, en el año de su 70 aniversario, dispondrá de 250.000 euros para su participación en la Liga ASOBAL y competiciones europeas.

Finalmente, la estructura de la Cultural de Baloncesto masculino se refuerza con 100.000 euros para su presencia en la 2ª FEB.

Según el Ayuntamiento, estas ayudas sitúan a León como una de las ciudades que más invierte en su élite deportiva en relación a su población.

Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana

Nuevas tecnologías

En materia de infraestructuras, el Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Kapsch SA el contrato de mantenimiento, conservación y gestión de la "vertical de movilidad" por un importe de 1.200.000 euros anuales.

La adjudicación se produce tras la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que ha desestimado el recurso interpuesto por otro licitador, avalando la gestión técnica municipal.

El contrato se divide en dos partidas: 1.089.000 euros para mantenimiento preventivo y gestión de infraestructuras, y 111.000 euros para reparaciones y reformas.

Entre las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria destaca la instalación de 300 nuevas ópticas LED de alta potencia cada año y la realización de proyectos de absorción y cálculo de la huella de carbono.

Asimismo, se alineará la movilidad urbana de León con los objetivos de sostenibilidad del Ministerio para la Transición Ecológica.