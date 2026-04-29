León premia el talento joven en la vigésimo tercera edición del certamen de emprendimiento de Ildefe

El talento joven de León ha vuelto a demostrar que la innovación no tiene límites de edad. René Librán Bajo, un joven que cursa primero de Formación Profesional en el centro María Auxiliadora, ha demostrado que las grandes soluciones nacen de la empatía.

Su proyecto, bautizado como "Casas de crisis", le ha valido el primer premio de la vigésimo tercera edición del certamen Aula Emprende del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe).

René propone una alternativa mucho más humana para quienes atraviesan un bache de salud mental: un refugio cálido y seguro donde recibir apoyo y acompañamiento sin tener que pasar por el frío proceso de una hospitalización convencional.

La entrega de premios, que llenó de ilusión el Salón de Actos del CEBT, contó con la presencia de Carmelo Alonso, concejal de Promoción Económica, y Alberto Natal, director provincial de Educación. Fue una jornada para celebrar el talento de los jóvenes de León, en una edición que ha logrado implicar a 14 centros educativos.

Entre los 42 proyectos que llegaron a la final, quedó claro que a las nuevas generaciones les preocupa lo que sucede en su entorno, presentando ideas valientes para mejorar la ciudad y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Carmelo Alonso elogió el esfuerzo de los participantes, destacando que sus ideas son una muestra real de cómo el aprendizaje en las aulas puede transformarse en soluciones para el futuro social de León.

El proyecto ganador de René Librán, tutorizado por Ángela Cermeño, propone un modelo de ingreso voluntario basado en el acompañamiento, la terapia grupal y la convivencia, actuando como un alivio para la saturación del sistema público de salud. Pero no fue la única idea brillante de la jornada.

Primer premiado del Aula Emprende (Ildefe). Ildefe. Ayto. León.

El segundo premio recayó en Daniela Joya y Nadya Martínez, del IES Eras de Renueva, por Graffifind, una aplicación que utiliza inteligencia artificial para identificar y explicar el arte urbano. Por su parte, el tercer puesto fue para Daniel García y Jorge Llamazares, del Colegio Virgen Blanca, quienes idearon Geomina, un sistema para aprovechar el agua de las antiguas minas de Sabero como fuente de energía limpia.

El certamen, que cuenta con el apoyo histórico de patrocinadores como EULSA y E. Leclerc León, también reconoció con sendos accésits la calidad de los proyectos Sheep, del IES Legio VII, y Colonia GPT, del Colegio Divina Pastora.

Desde su nacimiento en el curso 2002/03, Aula Emprende sigue cumpliendo su misión de despertar el espíritu emprendedor entre los estudiantes, recordándoles que su creatividad es el motor más potente para generar un tejido económico sólido y comprometido en su propia tierra.