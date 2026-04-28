Tragedia en las carreteras de León tras la muerte de un hombre en un accidente de tráfico fatal

Un hombre de unos 50 años ha fallecido y otro de unos 30 ha resultado herido tras un accidente de tráfico en la carretera LE-552, en las proximidades de la urbanización Jano de Santovenia de la Valdoncina (León), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 12:32 horas de esta mañana de martes, 28 de abril. Y los alertantes informaban de que un turismo se había salido de la carretera para quedar en unas tierras. Solicitaban asistencia para dos personas que habían quedado atrapadas en el interior del turismo.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

El personal médico ha confirmado el fallecimiento del hombre de unos 50 años, y ha atendido y ha trasladado a un varón de unos 30, en UVI móvil, al Complejo Asistencial de León.