El PP denuncia que la lentitud del pago a proveedores de la Diputación de León paraliza talleres ocupacionales

El Partido Popular ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la “lentitud” en el pago a proveedores por parte de la Diputación de León está “paralizando” talleres ocupacionales en el centro de Cosamai en Astorga.

Añaden que lo hacen “durante semanas” y que esta situación “se ha repetido en diversas ocasiones” lo que ha provocado que, incluso, algunos clientes tengan que “adelantar directamente el suministro para que los residentes en Cosamai puedan realizar las labores de los talleres ocupacionales”.

El PP reclama a la Diputación que “sea ágil” en el pago a los proveedores que suministran el cartón o la madera para hacer los envases que muchas empresas utilizan para sus productos y que sirven de base para la actividad laboral que desarrollan los residentes en el centro de la institución provincial.

“Hemos recogido las quejas de diversas empresas que han visto retrasado el suministro de los envases que utilizan por parte de la Diputación porque se ha demorado el pago a los proveedores que han restringido el suministro y eso ha repercutido, directamente, en el cliente final”, remarca el portavoz popular, David Fernández.

Fernández exige que “se solucione el problema porque supone, además, una parálisis en los talleres ocupacionales, uno de los ejes fundamentales de la labor del centro”.

Esta “dejadez” ha provocado, incluso, “problemas en los insumos porque se han detectado humedades en los almacenes donde se acopian, lo que ha ocasionado que hayan tenido que desechar materiales porque no se pueden utilizar”, explican los populares.

La Diputación está llevando a cabo la modernización del centro de Cosamai a través de una ayuda de la Junta de Castilla y León de 1,5 millones de euros que ya se incluyó en el Acuerdo Marco 2021-2023 entre ambas instituciones y cuya ejecución se está ejecutando en la actualidad.

A su vez, el portavoz popular, David Fernández, destaca “la labor social que se hace en Cosamai y en los demás centros de asistencia que gestiona la institución provincial con el fin de apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.